En solskinshistorie om et nyt tagfirma

Et helt nyt firma har store planer for fremtiden. Det handler om hustage, solceller, klima, bæredygtighed, design, æstetik, godt håndværk og om skræddersyede og innovative løsninger og som toppen på det hele er firmaets mission: Vi vil være de bedste på markedet, med en gennemskuelig pakke til en overskuelig pris.

Det var omtrent samtidig med, at amerikanske Tesla annoncerede sit indtog på markedet for solcelle-tag. Nu skriver vi 2020 og Tesla-solcellerne stadig ikke kommet til Danmark, men det stevnske firma Solartag leverer solcelletage i både Danmark og til resten af verden.

- Det er vigtigt med et samspil med energiforsyningsselskaber, hvis vi skal nå Danmarks og FN's klimamål. Hvordan får vi dækket strømforbruget bedst? Ikke så ensporet som med vindmøller alle steder. Det er en meget bedre løsning, at få solceller på bygninger vi har i forvejen. Hvorfor tage arealer fra marker og natur, og lade vindmøller skæmme og hæmme natur og landskab?, lyder hans retoriske spørgsmål, som han selv svarer på:

Vil på landkortet

Solagtag er ekstremt fokuseret på princippet om at påvirke udviklingen for fremtidens BIPV, som dækker over nye byggematerialer, og som skal sætte Skandinavien på landkortet for bygningsintegrerede solceller.