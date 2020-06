Foto: Christian K. Hansen

En skypumpe trak ind over Stevns

Stevns - 10. juni 2020 kl. 13:02

Et usædvanligt syn mødte Christian K. Hansen, da han befandt sig på Overdrevsvej ved Store Heddinge tirsdag formiddag klokken 11.17.

I retning mod syd så han en skypumpe, der føg ind over landskabet, og heldigvis var han snarrådig nok til at finde kameraet frem og tage et billede af fænomenet.

- Det var et stykke væk, måske et par hundrede meter, men vi så ikke om skypumpen beskadigede noget. Det var skjult bag husene, hvis det var tilfældet, forklarer Christian K. Hansen over for DAGBLADET.

En skypumpe er en hvirvelvind, der opfører sig som en pumpe i skyen. Skypumper er et relativt sjældent observeret vejrfænomen i Danmark, men der optræder sandsynligvis skypumper hvert år.

Der findes dog ingen statistik om, hvor de dannes eller hvor hyppigt, men de fleste skypumper i Danmark dannes formodentlig over vand i sommerhalvåret. De er dog også observeret over land og om vinteren.

Det passer også meget godt med, at en skypumpe også blev set ved kysten ud for Rødvig klokken 11.10 - der kan måske være tale om den samme skypumpe, som Christian K. Hansen har taget et foto af syv minutter senere ved Store Heddinge.