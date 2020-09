Søren Krøjer har skrevet de 14 tekster i »Syngesange«, som Annette Sjølund har illustreret. Melodierne er komponeret af norske Turid K. Mathiesen. Foto: Henrik Fisker

En sangbog til fællesskabet

Stevns - 02. september 2020

I disse coronatider er fællessangen på én gang blevet et samlingspunkt og en kær ven, der har været savnet. For når det gælder om at stå sammen hver for sig, er det svære tider for korsangere og andre, der lever på sangens vinger - og holder af at være en del af et musikalsk fællesskab.

Så meget desto mere aktuelt og meningsfuldt er det, at Søren Krøjer med adresse i Rødvig nu udsender en sangbog på eget forlag - med 14 sangbare tekster sat i melodi af hans norske bekendte Turid K. Mathiesen. Sangene er dermed ikke blot et stykke poesi fra digterens hjerte, men samtidig et konkret bidrag til at løfte sangerglæden i hus og hjem, og hvor syngende mennesker ellers færdes.

- At synge sammen er utroligt, for det skaber fællesskab. Mit håb er, at sangene kan vinde udbredelse og være med til at binde mennesker tættere sammen, siger Søren Krøjer, der er pensioneret lærer og uddannet som cand.scient.adm.

Fascination af naturen

For mere end 25 år siden sad han i Kommunalbestyrelsen i Gl. Stevns Kommune, hvor han var formand for Kulturudvalget. Men det er mere end 50 år siden, at han debuterede som digter med samlingen: Forsvar for de anklagede (1966) - siden fulgte han op med digtsamlingen: Fuglene (2000) og Skæbnebilleder (2014) med 34 fortællinger i prosaform.

Den aktuelle samling indeholder 14 sange, der tager afsæt i naturen og de skiftende årstider. Nogle af sangene er skrevet for små 30 år siden til en sangbog, som Mads Stage illustrerede. Andre sange er af nyere dato, men fælles for dem alle er, at de korrigeret og ændret inden udgivelsen af Syngesange.

- De beskriver min fascination af naturen - både når den smiler til os, og når den viser tænder. Et af digtene hedder faktisk Naturen og anslår den dystre tone i de fire første vers for så til sidst at finde optimismen i sidste strofe med en tro på, at det kan lade sig gøre at give naturen plads, hvis vi selv vil, siger Søren Krøjer.

Komponeret i Norge

Alle melodier til de 14 sange er til gengæld spritnye og komponeret af Turid K. Mathiesen, der er kulturchef i en norsk kommune nær Oslo.

- Jeg havde engang en hytte i Norge, hvor jeg mødte hende. Det lykkedes mig at overtale hende til at komponere melodierne, og det kastede hun sig over med krum hals. Undervejs fik jeg en henvendelse fra hende, som sagde, at »du bliver nødt til at lægge en verselinje mere ind, så teksten passer til melodien«. Og det gjorde jeg så, fortæller Søren Krøjer.

Sanghæftet er forsynet med fine små vignetter af kunstneren Annette Sjølund, der har bestræbt sig på at illustrere sangene, så tegningerne passer med teksten.

- En kedelig coronadag, hvor alting stod stille, kom Søren forbi og sagde, at han manglede nogle vignetter til de her sange og fine melodier. Da jeg først begyndte at læse teksterne, så jeg hurtigt, at der gemte sig så mange billeder i ordene. Det var en nem opgave for mig forstået på den måde, at det var sjovt at lave, siger Annette Sjølund.

Hun tilføjer med et skævt smil, at hun fik »helt frie hænder« til opgaven, hvorfor Søren Krøjer lavede en ønskeliste til, hvad hun skulle tegne.

Planer om indspilning

Sanghæftet er trykt i 300 eksemplarer og sælges for 100 kroner i Staxens Boghandel, Stevns Boghandel og i Klinteshoppen. Og ifølge Søren Krøjer selv gør man et godt køb, hvis man køber sanghæftet.

- Både tekst og meloder lægger sig i den bedste ende af Højskolesangbogen, slår han fast.

Søren Krøjer er så tilfreds med resultatet, at han har fået den lokale korleder Birte Rasmussen til at indspille alle sangene på klaver i en demoversion, der kan bruges til de lokale kor, hvis de ønsker at synge dem. Men planerne går videre end det.

- Jeg har søgt Stevns Kommune om støtte til at få lavet en indspilning. Hvis jeg får økonomisk støtte, er det planen, at de skal optages med Nikolaj Skaaning ved klaveret, mens Lene Vestergård skal synge dem. Så får vi sangene digitaliseret og lagt på nettet, siger han.