En regnbue på sommerhimlen

Svend Aage Madsen har været ude at sejle i sin jolle ud for Rødvig onsdag 15. juli. Der fangede han denne regnbue , der ligesom klinede sig ned foran klinten ved Korsnæbbet.

Det øjeblik er et sommerpostkort værdigt, så derfor er redaktionen glade for, at Svend Aage deler oplevelsen med os og læserne. Ligesom vi også opfordrer andre til at sende fotos ind til vores sommerpostkort-serie på stevns.red@sn.dk