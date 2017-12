Jørgen Gregersen (R) - siger farvel til politik efter 32 år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

En politisk nestor takker af

Stevns - 15. december 2017 kl. 06:08 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lige før, at det blev rent symbolsk. Et par uger før valget faldt Jørgen Gregersen ned fra en stige, da han var ved at sætte en valgplakat op i en lygtepæl i Rødvig. Han slog sit hoved og blev kørt på skadestuen og kom hjem til Valløby med flere sting og en hjernerystelse, som ikke lige vil fortage sig. Herefter var det slut med flere valgmøder.

- Jeg stod på hovedet for vælgerne, siger Jørgen Gregersen med vanlig sort humor.

Efter den oplevelse har fjernsyn og computer været noget, som han kun må kigge på i små, afmålte doser på et par minutter ad gangen. Han kan stadig blive svimmel, når han rejser sig, og der er kommet nogle synsforstyrrelser, som gør, at han måske skal have justeret sine briller.

Slaget fra mødet med fortovet i Rødvig var ikke det eneste, som Jørgen Gregersen fik i november. På valgaftenen stod det klart, at han trods fremgang for De Radikale havde tabt sit mandat. Spidskandidat Line Krogh Lay fik et flot, personligt valg, men stemmerne rakte ikke til to mandater, sådan som partiet havde håbet. Dermed røg Kommunalbestyrelsens nestor ud efter 32 års politisk virke.

- Jeg havde mentalt forberedt mig på at ryge ud. Simpel matematik fortalte, at vi skulle gå frem med 200-300 procent for at få to mandater. Det er næsten uoverkommeligt, eftersom Radikale blev valgt ind for første gang for fire år siden. Men jeg glæder mig meget over Lines ualmindeligt flotte valg. Hun fortjener de mange stemmer, siger Jørgen Gregersen.

