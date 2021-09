En personlig fortælling om at være ordblind

Både børn og voksne får et unikt indblik i, hvordan det er at leve med ordblindhed, når Stevns Bibliotekerne inviterer til foredrag med den populære foredragsholder Jesper Sehested.

Han gik ud af niende klasse med 71 fejl i diktat, men i dag har han alligevel både uddannelse, er forfatter og har egen virksomhed. Og så har han holdt foredrag om ordblindhed for mere end 10.000 mennesker på blandet andet skoler og biblioteker landet over.

Jesper Sehested er fortaler for at være åben omkring sine læseudfordringer, og en øjenåbner for ham var, da han fandt ud af at fejl ikke er farlige - men at de faktisk kan være rigtig sjove og lærerige, og i sidste ende kan bringe dig videre mod det du gerne vil opnå. Så tag dine drømme med til foredrag, og lad Jesper vise, at vejen derhen ligger lige foran dine fødder.