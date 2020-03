Tag en gåtur i skoven - det er fortsat sundt for alle. Foto: Henrik Fisker

En opfordring lige fra hjertet

Stevns - 31. marts 2020 kl. 06:04 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjerteforeningen Stevns og Hjerteforeningen Stevns Motionsklub aflyser nu flere planlagte arrangementer. Det skal selvfølgelig ses i lyset af det nuværende coronaudbrud, at Hjerteforeningens lokale arrangementer nu også bliver aflyst - foreløbigt til og med pinse.

- Vi skal passe på hinanden, og derfor aflyser vi en række arrangementer, der skulle have været afholdt i de kommende uger, lyder det fra Preben Hansen, der er lokalformand.

Aflysningerne lokalt set drejer sig om sundhedscaféerne i Sundheds- og Frivillighedscentret i Hårlev hver anden onsdag eftermiddag. Desuden børnebørnenes madværksted, der skulle have været afviklet på Skelbæk Friskole med start medio marts.

- Vi vil starte et nyt forløb op til efteråret, lyder det fra formanden, der også peger på at forårsbingo i Gjorslev Bøgeskov søndag 26. april er aflyst.

Man kan holde sig orienteret om kommende arrangementer, aflysninger og hvornår aktiviteterne genoptages på vore hjemmesider stevns.hjerteforeningen.dk/ samt stevnsmotion.hjerteforeningen.dk/

- Vore hjertestier - henholdsvis i Gjorslev Bøgeskov samt ved Solgårdsparken i Strøby Egede - er naturligvis stadig åbne. I øjeblikket kan vi kun opfordre til fortsat at komme ud og få motion, men naturligvis at følge Sundhedsstyrelsens gode råd for beskyttelse mod smitte af coronavirus, siger Preben Hansen.

Hjerteforeningens Landsuddeling venter med at stemme dørklokker. Men det betyder dog ikke, at Landsuddelingen 2020 er aflyst. I øjeblikket arbejder Hjerteforeningen sammen med de øvrige indsamlingsorganisationer for at finde en løsning, hvor Landsuddelingen kan flyttes til senere på året i stedet for som planlagt 3. maj. Derfor er det fortsat muligt at oprette hjertestarter-grupper og melde sig til dem - se mere på hjerteforeningen.dk/landsuddelingen/.

Pas på de sårbare

- Vi har som patientforening en særlig forpligtigelse til at passe på landets hjerte-kar-patienter og deres pårørende. Vi ved, at patienter, der er kendt med en kronisk sygdom fx hjertesygdom, bliver hårdere ramt og har en øget risiko for at dø i forbindelse med en infektion, siger Hjerteforeningens administrerende direktør Anne Kaltoft

Hun peger på at patienter med kronisk sygdom har mindre modstandskraft,

- Eksempelvis på grund af nedsat hjertepumpefunktion, og er derfor mere udsatte for alvorlig infektion. Derfor mistænker vi, at hjertepatienter er ekstra sårbare i forbindelse med en infektion med Covid-19 og derfor aflyses aktiviteterne i hele landet, siger Anne Kaltoft.

Man kan følge Hjerteforeningens anbefalinger for hjerte-kar-patienter i forbindelse med Coronaudbruddet på hjerteforeningen.dk/corona

Er man i tvivl om, hvordan man som hjertepatient skal forholde sig eller har man andre spørgsmål om hjertesygdom, kan man kontakte Hjertelinjen på 7025 0000.