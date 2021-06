En ny skaterrampe er blevet til virkelighed

Godt med fysisk aktivitet

- Tanken bag den nye skaterrampe er, at give børnene lyst til og mulighed for at udfolde sig i det fri. Her på Skelbæk Friskole er der et stort fokus på at give børnene lyst til at være udendørs og nyde de mange muligheder, som naturen giver. Fysisk aktivitet har nemlig en positiv indvirkning på børns evne og motivation til at lære nyt. Den nye skaterrampe giver god mulighed for at være aktiv, alene eller sammen med andre børn. Så vi er meget glade for den økonomiske støtte fra Sparekassen Sjælland Fonden, siger Charlotte Petersen, en frivillig ildsjæl, som står bag ansøgningen til fonden.