En ny naturpark har set dagens lys

Stevns - 15. september 2021 kl. 06:10 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Syv tønder land lige uden for Klippinge er forvandlet til en beboerstyret bypark, og byparken fik i weekenden et ordentligt skub fremad, ja den ser ligefrem færdig ud. Men de aktive frivillige bag projektet har mange planer.

Stevns Kommune bistår

Der var kaldt »alle mand af hus«, da henved 30 Klippingeboere havde sat hinanden stævne ved Borgerforeningen Klippinge imponerende nye park, som ligger ved porten til byen og forener sig med Klar Forsynings regnvandsbassin, som allerede er indtaget af frøer og blishøns.

Det var foreningens formand Niels Tryde og entreprenør og projektleder Jan Hansen, som er primus motor i projektet, som bød velkommen til blandt andet formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V).

- Dette er fantastisk, og der er megen læring i dette her, siger udvalgsformanden, som er glad for at Stevns Kommune har fået mulighed for at understøtte beboernes projekt.

- Borgerne kom med forslaget, og det gælder om at tage et initiativ som kan engagere folk, så vi og forvaltningen har blot hjulpet lidt med tilladelser og lidt penge, fortæller Flemming Petersen.

Stevns Kommune har indgået en brugsaftale, som gælder i 30 år, tilføjer centerchef for Teknik- og Miljøforvaltningen, Birgitte J.T.K. Nielsen.

- Vi er meget taknemmelige for det gode samarbejde med kommunen, kvitterer Niels Tryde, som oplyser, at der er officiel indvielse til foråret 2022.

En 'vild' botanisk have

Det er blandt andet entreprenør Jan Hansen, som er idémanden bag projektet, der blot har taget to år fra tegnebordet til realiseringen af et stianlæg på 1,1 kilometer, 13 vilde blomsterbede med over 40 forskellige planter og et utal af blomsterfrø.

- Der er allerede kommet flere sommerfugle og fasaner, og vi skal plante mere til oktober, lyder det begejstret fra Jan Hansen, som kalder stedet for sin legeplads.

Den udlægning er Max på to år ganske enig i, og mens de voksne har gang i rive- og skuffejern, så har Max og andre børn indtaget området, som også snart beriges af en 'familietænkebænk', for det er tanken, at Klippinges over 750 beboere skal nyde den nye bypark.

- Vi har plantet diverse buske som følger årstiderne, så der altid er noget smuk at se på. Det skal se levende ud for det er også en sansepark, forklarer Jan Hansen, som også har planer om solceller, så der kan komme lys på området langs stierne.

- Vi får også et slags botanisk have-skilt med oversigt over planterne, og her har vi etableret en bålplads, siger han og peger på en række kampesten, som er opstillet i cirkel og viser de fire verdenshjørner.

Stevns eneste alpeby

Det er nok ikke usandt, hvis man opfatter parkens flere meter høje multibakke som initiativtagernes stolthed.

- Vi har jo i forvejen Klippinge Bjerg og nu denne bakke. Vi bliver snart en alpeby, lyder det med et smil fra Niels Tryde, som håber, at den nye park også kan tiltrække nye beboere.

Og der er mange planer for stedet og plads til endnu flere, folk skal »bare komme an«.

- Vi skal afholde sankthansbål her. Vi skal have bord-bænkesæt og en samlingsplads, så vi blandt andet kan afholde små musikarrangementer, og der kommer også bogstavssten til børneaktiviteter, fortæller han, og Jan Hansen tilføjer:

- Med vokaler i røde farver. På det seneste har vi set falke her, så vi skal også have en falkepind, siger Jan Hansen, og så viser han et kort over området, hvor der selvfølgelig er plantet stevnskirsebær foruden en masse æbletræer, som sammen med vilde brombær vil gøre byparken attraktiv.

- Der kommer allerede mange her, godt 300 om dagen. På syv dage er vores otte skraldebøtter fyldt op, siger Niels Tryde, som tilføjer, at det er beboerne selv, som tømmer for skrald, ligesom de klarer alle de øvrige praktiske ting.

Og hele projektet er godt bistået af Birthe From, som kan det med at skaffe midler til alle idéerne, som måske i fremtiden også vil omfatte en sheltermulighed.

Indtil nu har det hele stået i små 400.000 kroner - en hurtig proces på to år og en masse knofedt.