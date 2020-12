En noget anderledes jul i kirken i år 2020

Se billedserie Gudstjenesten fra Valløby Kirke livestreames klokken 13 juleaftensdag. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 23. december 2020 kl. 14:53 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Gudstjenesten i Valløby Kirke livestreames juleaftensdag og i Hårlev er der droslet ned på antallet af gudstjenester i coronaens tegn.

Et af de steder man stadig kan forsamles er i de danske folkekirker. Men de fleste gudstjenester kræver forudgående tilmelding, og mandag aften kom der nye retningslinjer/anbefalinger for julegudstjenester fra kirkeministeriet.

Essensen er blandt andet, at gudstjenester skal holdes på 45-50 minutter, man kan flytte gudstjenesten udenfor, og man opfordres til at finde alternativer til fællessang. Nogle kirker på Stevns har grebet muligheden for, at gudstjenester kan flyttes udendørs og for at supplere med live-streaming, hvis der forventes mange deltagere i forhold til lokalets størrelse. Hvis man således gerne vil til gudstjeneste og ikke tør gå i kirke, kan det oplyses, at de tre kirker i Nordstevns Pastorat, Store Tårnby, Valløby og Strøby livestreamer deres juleaftensgudstjeneste klokken 13 fra Valløby kirke.

Man skal gå ind og synes om linket på kirkernes facebook side: https://www.facebook.com/3kirker1aa , så skulle der være adgang.

Prædikant er sognepræst Janne Melcher.

I Hårlev har man nu ifølge provst Erhard Schulte Westenberg fra Tryggevælde Provsti valgt at drosle lidt ned på antallet af gudstjenester juleaften, så der kun afvikles én af slagsen juleaftensdag - og den foregår udendørs. Det samme gør julegudstjenesten i Enderslev.

Ud over dette er DAGBLADET ikke vidende om ændringer i afvikling og antal julegudsjenester på Stevns, hvor der i gårsdagens trykte avis og på sn.dk/stevns var en oversigt over hele 56 fysiske gudstjenester hen over julen.

I Store Heddinge fuldfører man således de fire planlagte gudstjenester juleaftensdag klokken 12, 14, 16 og 23.30.

- Vi har fået 40 tilmedlinger i alt, og jeg mener stadig at have en forpligtigelse til at holde kirken åben. Det er et spørgsmål om at agere ansvarligt. Og det mener jeg, at vi gør. Selvom der selvfølgelig altid vil kunne komme en superspreder og lægge os alle sammen ned, lyder det fra sognepræst Ingrid Salinas fra Sankt Katharina Kirke i Store Heddinge, der får en rigtig travl dag i morgen.

Der har været udtrykt stor bekymring blandt nogle kirkegængere - blandt andet i et læserindlæg fra Keld Hein her i spalterne:

»Tillader mig at undres over, at i en situation, hvor stort set hele Danmarks officielle liv er lukket ned, at lukningen ikke gælder kirker, hvor mange personer samles,« lød det fra ham i gårsdagens avis.

- Der er ingen, der er tvunget til at komme, men dem, der vælger at komme, kan være sikre på, at vi her i provstiet overholder alle de regler og restriktioner, vi er blevet pålagt, siger provst Erhard Schulte Westenberg fra Tryggevælde Provsti i den sammenhæng.