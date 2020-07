En mors brev til sin søn

Det, jeg ser nu, er: egoisme, kynisme, løgne, fortielse, benægtelse, rå og følelseskold afstand og en hoven holdning over for mig, og det skræmmer mig.

Når du en dag har brug for hjælp til at blive clean og er motiveret for behandling, så kontakt mig, og jeg vil jeg være der for dig.