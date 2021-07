Både Maglebyvej og Skovbovej / Himlingøje Bygade kan se frem til at blive en 2-1 vej med afstribninger i begge vejsider som vist på billedet. Foto: Peter Haugaard Foto: Peter Haugaard

En million til trafiksikkerhed på Stevns

Stevns - 16. juli 2021 kl. 06:25 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det er ikke mindst ønsker fra borgerne, der nu imødekommes efter, at et stort flertal i Kommunalbestyrelsen kort før sommerferien frigav en million kroner fra anlægsbudgettet til lokale tiltag, der skal forbedre trafiksikkerheden.

Konkret har Plan, Miljø og Teknikudvalget udvalgt fem projekter, der skal forbedre trafiksikkerheden i seks lokalområder.

- Hvis der bliver penge til overs, er der en yderligere liste, som vi kan sætte i værk, oplyste udvalgsformand Flemming Petersen (V), da han præsenterede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Stort set alle steder er formålet med projekterne at reducere farten på vejene. Det er det primære ønske fra de borgere, der bor i de berørte områder. Kommunens vejteam arbejder med en dynamisk liste, hvor borgerønsker bliver samlet og vurderet i forhold til trafikmængde og art, uheldsstatistik, skolevej, oversigtsareal og øvrige faglige parametre.

Derfor kan borgerne i Vråby nu se frem til et helleanlæg ved indfaldsvejene til byen. I Hårlev skal tre vejbump på Hovedgaden bygges om, så de bedre kan reducere farten, og både i Valløby og i Hellested skal der etableres en hævet flade på vejen. Maglebyvej - der forbinder Magleby med Klippingevej syd for Strøby - skal ændres til en såkaldt 2-1 vej, som kendes flere andre steder på Stevns, bl.a. mellem Enderslev og Hårlev. Også Skovbovej og Himlingøje Bygade - der løber i forlængelse af hinanden - bliver til en 2-1 vej med tydelige afstribninger i begge sider af kørebanen.

DF: Nej tak til vejbump

Men frigivelsen af pengene til trafiksikkerhed var ikke enstemmig. Dansk Folkepartis to medlemmer stemte imod - ikke fordi partiet er imod at sænke farten, men det skal ikke ske ved hjælp af vejbump.

- Erhvervsbiler og busser rammes især af bumpene, og derfor ser vi hellere, at der bruges stærekasser. De er meget effektive til at stoppe vanvidsbilister, påpegede Varly Jensen (DF).

Bjarne Nielsen (V) opfordrede til, at man altid forcerer vejbump med lav hastighed.

- Det er netop derfor, at vi ombygger de tre vejbump på Hovedgaden i Hårlev, sagde han.

Samme synspunkt havde Flemming Petersen. Derudover tilføjede han:

- Man kan altid bestille politiet til at komme og foretage en ATK på et udsat sted.

Jørgen Larsen (Nyt Stevns) påpegede, at Hårlev er »en by i rivende udvikling«, og Jacob Panton Kristiansen (V) bidrog med oplysningen, at en stærekasse koster en million kroner eller lige så meget, som hele anlægspuljen til trafiksikkerhed i Stevns Kommune koster på et år.

Thomas Overgaard (S) havde et andet bud på, hvad pengene til trafiksikkerhed kan gå til:

- Trafiksikkerhed er også, at man kan cykle uden at falde ned i et stort hul på vejen. Det er fint med mig, at vi bruger penge på at lappe huller hist og pist, sagde han.

Anlægsbevillingen blev stemt igennem med 16 stemmer og DF's to stemmer imod. Partiet fik ført til protokol, at det går ind for stærekasser frem for vejbump.