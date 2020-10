Skoleleder Flemming Bødker Schaaf har været på overarbejde i løbet af weekenden. Foto: Erik Nielsen

Én lærer testet positiv - 90 elever og lærere sendt i isolation

Stevns - 26. oktober 2020 kl. 14:09 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

En lærer fra Store Heddinge skole har i løbet af weekenden meldt ind, at vedkommende er testet positiv og dermed smittet af Corona-smitte.

- Vi har derfor foretaget den nødvendige smitteopsporing sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til at finde frem til de nære kontakter. Nære kontakter skal gå i selvisolation og testes to gange, siger Flemming Bødker Schaaf, der er skoleleder på Store Heddinge Skole, da sn.dk kontakter ham.

På den baggrund er knap 90 elever og lærere fra indskolingen er nu i isolation hjemme, og eleverne tilbydes online undervisning i det omfang, det er muligt. De fleste elever er under 12 år, og forældrene kan derfor vælge at lade dem blive hjemme i syv dage eller lade dem teste. De få elever, der er over 12 år, og lærerne skal testet inden de kan vende tilbage til skolen.

Skolelederen oplyser også, at isolationen kan brydes efter første negative testsvar.

- Bette safe than sorry. Men jeg synes, det er utroligt så godt, vi er blevet taget imod, da vi ringede rundt til alle forældre søndag. Alle har forståelse for situationen, og vi har da også talt om, at det nok kun var et spørgsmål om tid, inden skolen blev ramt af corona. Det blev altså nu, forklarer Flemming Bødkler Schaaf til sn.dk.

