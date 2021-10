En klimaskov som folkeskov

I 2020 lancerede Hedeselskabet konceptet: "Klimaskov - for fællesskabet". Her gør man det muligt for virksomheder, organisationer og privatpersoner at etablere deres egne klimaskov i Danmark til gavn for naturen og klimaet. Og ikke mindst til glæde for nutiden og eftertidens mennesker.