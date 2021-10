Jørgen Møller Jensen fotograferet ved sin 70 års-fødselsdag for to år siden - naturligvis ved et skilt for Valløby Løbet. Foto: Henrik Fisker

En ildsjæl går på pension: Tak for 1000 lørdagsløb

Stevns - 21. oktober 2021 kl. 17:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Julen og nytåret i 1989 blev fejret godt og grundigt i Valløby - så grundigt, at tre velvoksne herrer i starten af det nye år mødtes i den lokale brugs for at gøre noget ved formen. Lidt forfængelige har de nok været, for snakken endte med, at de aftalte at mødes i skoven for at løbe nogle af kiloene væk. Det blev til flere ture, og de tre tyksakke blev efterhånden til flere. Så mange, at de til sidst godt turde løbe i al offentlighed i landsbyen.

De fik husly i brugsuddelerens garage, hvor der blev serveret saftevand eller måske en kold øl efter løbeturen. Men i 1997 lukkede Valløby Brugsforening, og klubben blev hjemløs. I stedet gav præsten husly til løberne i konfirmandstuen, og her mødes løberne den dag i dag.

Lørdag efter lørdag i 32 år - fra sæsonstart midt i marts til afslutningen sidst i oktober - fra nogle få stykker til over 100 løbere på en god dag mødes de for at holde formen ved lige og for at styrke sammenholdet og fællesskabet. Der er ikke tale om nogen forening med vedtægter og valgt bestyrelse, men om en klub med det ene formål at få folk ud at løbe sammen. Klubben har i hele sin levetid aldrig modtaget så meget som en krone i offentlige tilskud, men har en del private sponsorer.

En person går igen i hele forløbet. Det er Jørgen Møller Jensen, der var med til at starte det hele, og som gennem alle årene har været tovholder. Hvis man regner det sammen, har han nu stået for lige omkring 1000 lørdagsløb. Hans indsats er for længst blev hyldet, da han modtog Stevnsprisen for en halv snes år siden.

Derfor vakte den en vis opsigt og nogen bekymring, da han meddelte, at han og Gurli - hans trofaste hustru og medhjælper - nu ville stoppe. Reelt stod Valløby Motion en overgang til lukning, inden det lykkedes at finde nye kræfter, der ville tage over. Jørgen Møller Jensen kan nu trække sig tilbage i god ro og orden. Det skal nok blive markeret på lørdag efter sæsonens sidste løb.

- For os, som har været med i mange år, vil Vor Far, blive husket som den faste, altid venlige, initiativrige og omsorgsfulde formand med Gurli ved sin side. Nu får de tid til sammen med børn og børnebørn at tage på ferie i Norge og på vandreture rundt i Danmark, og jeg skulle tage meget fejl, om de ikke også lægger vejen forbi præstegården og hilser på, lyder det i en hilsen fra hans mangeårige »vandbærer«: Hans Sode-Madsen.