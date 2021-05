Se billedserie Der blev gået til kridtet, da 2.klasses eleverne med Den Kulturelle Rygsæk skulle skabe de-res egen verdensarv i Boesdal Kalkbrud. Foto: Stevnsbibliotekerne, Nikolaj Andersen

En hel årgang på tur med en verdensarv i rygsækken

Stevns - 14. maj 2021 kl. 17:53 Kontakt redaktionen

Samtlige 2.klasser på Stevns fik kridt op under neglene og skabte deres egne versioner af verdensarven i forløbet med Den Kulturelle Rygsæk.

I løbet af fire dage i sidste uge kom alle de stevnske andenklasses-elever rundt i Boesdal Kalkbrud sammen med Billedskolen Storstrøm og Verdensarv Stevns i undervisningsforløbet: Skab din verdensarv - et forløb i Den Kulturelle Rygsæk.

Forløbet for de mindste handler om Stevns Klint som Unesco verdensarv og skal give børnene en forståelse både for verdensarv, men også helt nært, hvordan kan man se, hvad der er kalk, kridt eller flint. Hvordan er det opstået og hvordan kan man mærke og opleve det selv.

Ea Borre-Jensen, der til daglig underviser på Billedskolen Storstrøm, har været en vigtig medskaber på forløbet for indskolingen. Det er også hende, der sammen med geolog fra Østsjællands Museum og Verdensarv Stevns, Emil R. Hansen, har været med eleverne i Boesdal, for ikke bare at gøre dem klogere på geologien, men også formidle gennem billedkunst.

Eleverne har mærket og sanset de forskellige materialer på stedet - og brugt dem i en anden form til at gengive eller skabe nye ting.

- Gips, som er lavet af kalk, har vi blandt andet brugt til afstøbninger, imens vi har tegnet på flint med kridtfarver, der er produceret af kridt fra Stevns. De har altså kigget på stedet og materialerne i klinten, imens de har siddet med variationer af det i hænderne og skabt noget nyt, fortæller Ea Borre-Jensen, der er imponeret over, hvordan børnene var med og levede sig ind i både læren om stedet og lysten til at genskabe med kridt, kalk og flint.

Rundt i kalkbruddet arbejdede børnene fra Hellested Friskole i hold. Ida fra anden klasse har fanget, hvad det handlede om:

- Vi skal vide noget om verdensarv og Stevns Klint. Det er sjovt, fordi vi får lov til en hel masse og vi får at vide hvad det handler om og hvorfor det er verdensarv.

Hendes lærer, Bo Sune Jeppesen er glad for forløbet med Den Kulturelle Rygsæk:

- Det er vigtigt at være en del af det sted man bor. Nu kommer eleverne ud og oplever det, vi har arvet.

De er opmærksomme på verdensarven, når de på tur i lokalområdet med deres forældre. Så kan de fortælle om, at de har været her - det her er flintesten, det hvide øverst er kalken og fiskeleret må man ikke røre. Børnene har rigtig godt styr på de forskellige dele herude.

Og forløbet er netop mere end bare en dag ude i naturen. Elevernes forståelse og oplevelser er vigtige, hvis man spørger direktør i Verdensarv Stevns, Tove Damholt:

- Unesco verdensarv handler jo om, at der er nogle steder, der er så enestående, at de har en særlig betydning for os som mennesker. Og netop derfor er det så vigtigt, at eleverne får deres helt egne oplevelser med klinten og at de får rørt ved og kigget på de lag, klinten er bygget af, så deres egen verdensarv får en betydning for dem. Og det er jo lige præcis det de får, med de her forløb.

I slutningen af maj og starten af juni, er det alle femte klasser, der skal have rygsækken på og ud for at opleve den lokale kultur og historie på Stevns, når de skal opleve forløbet Fra kridthav til kalkoverdrev på Stevns Naturcenter. Alle forløbene er tilpasset netop klassetrin og læringsmål.

- Vi er glade for at kunne tilbyde de her forløb, som sikrer at alle børn på Stevns har lige muligheder for at få nogle lokale kultur- og naturoplevelser på skoleskemaet, slutter Karen Skov Brokøb, der projekt-koordinator for Den Kulturelle Rygsæk på Stevns.