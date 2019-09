Poul Arne Nielsen - fylder 75 år på onsdag og har nu fået meget mere tid til hjemlig hygge. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

En glad pensionist på Pinjevej

22. september 2019

Af Henrik Fisker

Poul Arne Nielsen har gennem tilværelse fejret sine runde fødselsdage med store, velbesøgte receptioner, hvor mange mennesker - både almindelige borgere og de tunge drenge af begge køn fra erhvervslivet - er dukket op for at gratulere.

På onsdag kommer det til at gå væsentligt mere stille for sig, når han runder det tre kvarte århundrede. 75 års-dagen fejres under helt private former, og det afspejler præcis den nye tilværelse, som pensionist Nielsen nyder sammen med sin hustru: Annegrethe Bruun på Pinjevej i Strøby Egede.

- Jeg har det godt og nyder at have fået tid til selv at sætte dagsordenen. Der er både tid til motion og til at se børn og børnebørn. Jeg er så heldig at have tre børnebørn, hvoraf de to bor lige i nabolaget og den tredje i Nordsjælland. Dem er der heldigvis meget mere tid til nu, siger Poul Arne Nielsen.

Hertil kommer et stort hus og en have på 1400 kvadratmeter.

- Mine gamle landmandsgener er vakt til live igen, og jeg kan få megen tid til at gå i vores store køkkenhave, hvor der bliver dyrket mange grønsager, siger han. Fritiden bruges desuden på rejser, og det bliver let til tre-fire ture mod syd, når vintersolen hænger lavt i Danmark. Sommeren foretrækker den tidligere borgmester til gengæld at bruge i sommerhuset på Fanø, hvor der ifølge ham er helt vidunderligt.

Poul Arne Nielsen var borgmester i samfulde 20 år - først i Vallø og siden i den sammenlagte Stevns Kommune. Ved siden af passede han posterne som bestyrelsesformand i Sjællandske Medier og Seas/NVE og bestyrelsesposterne i Dansk Energi og Ørsted.

- Jeg har en enkelt tillidspost tilbage som formand for Strøby Idrætscenter, som jeg var med til at stifte i min tid som borgmester. Jeg overtog formandsposten i 2017 - næsten samtidig med, at jeg trådte tilbage fra mine øvrige tillidshverv, siger han.