Ud over at følge selve debatten, er der kommet elektroniske afstemninger i stedet for afstemning ved håndsoprækkelse, hvor resultatet hurtigt bliver vist i en oversigt på skærmen. Foto: Erik Nielsen

En fin debut på kommune-tv

Stevns - 27. november 2020 kl. 17:34 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Hvis man er interesseret at se og høre, hvad kommunalpolitikerne begrunder deres beslutninger med, så blev det muligt onsdag aften med en gennemprøvet løsning, som Stevns Kommune har investeret i: Kommune tv.

I midten af rådssalen er monteret et kamera, som kan optage hele raden rundt, så hver enkelt taler kommer i billedet. Systemet både streamer et live-signal ud til stevns.kommune-tv.dk og optager samtidig alle kommunalbestyrelsens møder, så de kan gemmes og ses ved lejlighed.

Det er også er muligt at klikke sig ind på de specifikke punkter på dagsordenen, man selv er interesseret i. Faktisk har borgerne i Stevns Kommune her fået et godt værktøj til at følge de lokalvalgte politikeres argumenter i de sager, som den enkelte borger selv har fokus på.

Undertegnede deltog selv i onsdag aftens møde som reporter for DAGBLADET, så der var ikke mulighed for at følge live-transmissionen, da jeg selv var en del af den. Men optagelsen af mødet må siges at være en meget brugbar løsning, som det kan være svært at forstå først er blevet en del af nærdemokratiet i Stevns Kommune i det Herrens år 2020.

Men nu glæder jeg mig over den nye mulighed, som umiddelbart ser ud til at kunne være med til at styrke det lokale demokrati i forhold til, at vælgerne selv kan følge med, når den lokale kommunalbestyrelse samles i rådssalen i Store Heddinge.

I øjeblikket er det endda den eneste mulighed, da der er lukket for publikum på grund af corona-restriktionerne.

Om debatten med den nye løsning bliver mere formel og stiv, vil de fremtidige møder vise. Nu er optagelserne i gang.

Derudover er der kommet elektroniske afstremninger i stedet for afstemning ved håndsoprækkelse, hvor resultatet hurtigt bliver vist i en oversigt på skærmen, hvem der har stemt hvad. Det virker godt - og kommune tv fik en fin debut i Stevns Kommune.