En fantastisk tur for seniorer

Vallø Seniorforening var så heldige, at de søgte, og fik penge fra Sommerpakken til en bustur som skulle vise sig at være ganske gratis og med det hele.

Det var paraplyorganisationen Danske Seniorer, der er blandt de fem ældreorganisationer, som hver har fået fire millioner kroner fra »Sommerpakken« til at støtte gratis arrangementer for borgere over 65 år.

- Hvor de fine herskabers kuske tidligere havde holdt varmestue, mens de ventede på at køre selskabsgæster hjem, fik vi en god kop kaffe med kage, der nok ikke blev sat på bordet til kuskene dengang. I vores annoncering havde vi kryptisk nævnt, at turen ikke ville komme op over 250 kroner. Derfor var overraskelses ret stor, da Seniorforeningens guide kunne fortælle, at takket være en regering, der også er opmærksom på Danmarks ældre borgere, var turen var aldeles gratis, konkluderer Leif Nielsen.