En enlig kæmpesvane for anker ved Rødvig

En imponerende svane er i øjeblikket meget synlig lige ud for kysten i Rødvig. Svanen blev oprindeligt bygget til Storebæltsbroen og skulle derefter have været skrottet men ejes nu af det hollandske Van Oord. Og i øjeblikket bruges den i arbejdet med Vattenfalls havvindmøllepark Kriegers Flak.

Svanen er et såkaldt Heavy Lift Vessel (HLV), og den blev udviklet specifikt til offshore installationsprojekter, så den lægger aldrig til i en havn, men bliver sejler dertil, hvor der er arbejde til en så stor kran.

Svanen er 72 meter høj og stikker 4,5 meter under havets overflade i øjeblikket, hvor den ikke er belastet af nogen vægt. Den kommer rundt ved hjælp af bugserbåde og fungerer ved at løfte og installere de tunge genstande inden for fartøjets tyngdepunkt.