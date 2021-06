Se billedserie »Fremad med Golf« for deltagere med kronisk sygdom sluttede i sidste uge med 12 deltagere på holdet. Foto: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann

En chance mere på golfbanen

Stevns - 28. juni 2021 kl. 17:16 Kontakt redaktionen

Af Henrik Fisker

For et par måneder siden mødtes 19 personer på banerne ved Vallø Golfcenter med en fælles livserfaring i bagagen. De havde alle en kronisk sygdom at slås med og havde taget imod tilbuddet om at deltage i et særligt golfforløb for personer med en kronisk sygdom som f.eks. diabetes, hjerte-kar-sygdomme, KOL og gigt. Initiativet er en del af et landsdækkende projekt søsat af Dansk Golf Union og Diabetesforeningen med støtte fra Danmarks Idrætsforbund og Friluftsrådet og taget af Vallø Golf i samarbejde med en række lokale patientforeninger og Sundheds- og Frivilligcenteret i Stevns Kommune.

Fremad med Golf, som man har valgt at kalde tiltaget i Vallø Golf, sluttede i onsdags, og ifølge Kirsten Winther-Olesen fra Vallø Golf har forløbet været en stor succes.

- Det har vist, at man ved at samarbejde på tværs af meget forskellige organisationer, kan nå ud til en målgruppe, som har ekstra meget gavn af at holde sig fysisk aktiv. Forløbet har vist sig ekstra godt i en corona-tid, hvor målgruppen har manglet nogle tilbud, hvor de har kunnet gøre noget godt for deres krop og sygdom uden at udsætte sig for stor risiko for smitte, siger hun.

På den sidste dag var der stadig 12 af de 19 deltagere, som lagde ud på projektet i april, med. Det er personer med meget forskelligt funktionsniveau. De fik på denne dag besøg af borgmester Anette Mortensen (V) og formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget: Mikkel Lundemann Rasmussen. De to gæster kom selv ud på banen for at tale med deltagerne og fik desuden selv lov at prøve kræfter med golfspillet.

- Det var en stor fornøjelse. Jeg gik en runde golf sammen med tre herrer. To, som har benyttet sig af tilbuddet og endda meldt sig ind i klubben, og den sidste, som var frivillig hjælper. Ud over at stemningen og humøret var i top, så var det en stor fornøjelse at se, hvordan foreningsliv, en organiseret sport og en privat virksomhed samarbejder og gør en indsats for vores medborgere, siger Mikkel Lundemann Rasmussen.