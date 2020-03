Tenorsaxofonisten Jesper Thilo og Kansas City Stompers var i centrum for begivenhederne, da der var inviteret til jazz-aften på Harmonien - men corona-virussen kom også til at spille en rolle. Privatfoto

En aften med swingende jazz og corona

Stevns - 09. marts 2020

Af Tommy Ebbesen

Det er dejligt at have muligheder for at samles til fælles oplevelser her i den vanskelige tid med den til stadighed mere udbredte coronavirus hængende over vore hoveder. En virus der skræmmer mange og dermed også viste en side af sit ansigt ved koncerten med Kansas City Stompers og Jesper Thilo.

Imidlertid var det tydeligt, at folk var præget af situationens alvor, idet der ved ankomst udspillede sig forskellige former for hilsner, der normalt ikke ses, foranstalter, at flere fravælger arrangementer i det offentlige rum.

Denne fare havde 120 personer lørdag aften i en fyldt sal på Harmonien i Rødvig valgt at se bort fra for at opleve Spilledåsens arrangement med såsom et lille vip med hånden, et hej med dig, sammensatte hænder ført til brystet, som vi ser det i Thailand osv. Der var ikke den store kropskontakt, så håndtryk, kindkys og kram var en mangelvare denne aften.

Valgte man alligevel det gode gamle håndtryk, kunne man sikre sig mod virusoverfald ved at bruge de små flasker sprit, der var stillet frem på håndvasken ved toiletterne. Dyrebare dråber der var udsolgt mange steder og sikkert ligeså svære at finde som tørre pletter ved bredden af Gudenåen i Silkeborg.

Denne vægring ved kropskontakt syntes umiddelbart at være glemt, da musikken først startede, for der blev danset med stor begejstring hele aftenen, hvor dansegulvet flittigt blev brugt, godt hjulpet på vej af det velspillende orkester. Lidt rodet i det organisatoriske med at komme i gang mellem numrene, men når først musikken »kørte«, var det tydeligt, at det var sammenspillede musikere med solid grobund i jazzens univers anført af Jesper Thilo på saxofon/sang med flere flotte solopartier.

De øvrige musikere var Ole Kock Hansen, piano; Ole Steenberg, trommer; Lasse Lundstrøm, bas; Børge Ehler, trombone; Niels Abild klarinet samt gæsteoptræden af Pia Kloster som vokalist.

Vi blev aftenen igennem præsenteret for en hel del numre fra den traditionelle jazz med god variation - Lady be Good, On a showboat to China, Down by the Riverside, Det var en lørdag aften, Sweet Georgia Brown, You ain´t got that swing med flere - sluttende med My way. Mange gode dansemelodier.

Mange gik glade og tilfredse hjem efter at have nydt Harrys lækre buffet og den gode musik - og som mange sagde ved afsked: »Vi kommer gerne igen«.