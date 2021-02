En afsluttet, bestialsk mordsag fra Stevns tages op i dokumentar

Thorsten Thomsen er dømt for drabet på Anders Mark Hansen i 2012. Et bestialsk drab, som han fortsat nægter at have begået efter, at mordsagen har været afgjort i to en halv instans: Byretten, Landsretten og to prøvninger for optagelse ved Den Særlige Klageret, hvor genoptagelsen af sagen begge gange blev afvist.