Se billedserie Mogens Haugaard er på hjemmebane, når han færdes på sine marker ved slægtsgården ved Lund. Foto: Henrik Fisker

En ægte Haugaard giver aldrig op

Stevns - 06. maj 2018 kl. 09:55 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag 9. maj fylder tidligere borgmester Mogens Haugaard 60 år.

Hvis man begiver sig til Lund og fortsætter mod vest, indtil man næsten har nået kommunegrænsen til Faxe, så lander man på venstre hånd på Haugaard. Her vil man på fredag 11. maj kunne opleve en fødselsdagsfest af den mere folkelige slags.

Det er Mogens Haugaard, der står klar med fadøl og pølsevogn, kaffe og kage i anledning af sin 60 års-fødselsdag to dage forinden. Det er nærmest indlysende, at fødselsdagen skal holdes på slægtsgården med den storslåede udsigt over Fakse Bugt, hvor han er sjette generation, siden gården blev udstykket fra Lund i 1863. For det er her, at Mogens Haugaards rødder er.

Han er helt i sit es, når han skal løse en praktisk opgave som at rense havneløbet i Lund for sand, og han fortæller med begejstring i stemmen, når han har set havørnens brede vingefang over sine marker.

- Jeg hører jo til her på Sydstevns. Da vi var børn, måtte vi gerne færdes på havnen, men vores forældre sagde altid, at vi bare kunne vove på at komme noget til. Det gav en utrolig frihed, som jeg altid har sat stor pris på, siger han.

Løber ikke af pladsen

Mogens Haugaard blev nærmest født ind i politik. Han kommer ud af en slægt, der altid har engageret sig i lokalsamfundet, og foreningsliv, landboforeninger, skole og kirke har været en del af den haugaardske tradition gennem generationer. Det politiske ståsted var Venstre, og derfor blev Mogens også meldt ind i VU, da han var 16 år gammel. Siden har han været medlem af vælgerforeningens bestyrelse i omkring en snes år, hvoraf han var formand i de fem.

Det kulminerende med borgmesterposten efter valget i 2013, men det blev kun til én valgperiode efter et forløb, hvor alting syntes at smuldre. I dag er han ude af sit gamle parti og politisk leder af Nyt Stevns, der har to mandater i Kommunalbestyrelsen.

Selv har han aldrig lagt skjul på, at det har været et nærmest umenneskeligt hårdt forløb, som han har været igennem. Kritikken af hans embedsførelse har til tider været meget direkte - og Mogens Haugaard har selv givet igen med skarpe modsvar, når han følte sig uretfærdigt behandlet af politiske kolleger eller af den lokale presse.

I den situation ville ingen fortænke ham i at smide håndklædet i ringen og sige farvel til det politiske liv. Men det har han aldrig overvejet, bedyrer han.

- Ikke et øjeblik. Jeg er ikke typen, der render af pladsen. Som borgmester kan man vælge at smøre leverpostej ud over hele kommunen og læne sig tilbage i fire år, mens forvaltningen på rådhuset kører butikken. Men sådan er jeg ikke indrettet. Jeg vil gerne se resultater, og det kræver, at man tør vise kant - og det tager jeg så tæskene for, siger Mogens Haugaard.

Ovenstående er et uddrag af en portrætartikel om Mogens Haugaard, som kan læses i DAGBLADET Stevns lørdag.