Ellens arbejde blev til en kamp for eget helbred og mod systemet

Stevns - 29. juni 2021 kl. 17:10 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Ellen Marie Berner Nielsen var glad for sit arbejde i Stevns Kommunes udkørende hjemmepleje. Men i 2012 stoppede hendes arbejdsglæde brat, da en borger rev hende omkuld, og hun fik en diskusprolaps, der blev til en arbejdsskadesag.

Egentlig ville Ellen Marie Berner Nielsen ikke selv stå frem med sin historie. Det var hendes mand Birger Larsen, der henvendte sig til redaktionen, og hans kone havde i den sammenhæng sagt til ham, at han gerne må fortælle om sagen til avisen, men hun ønskede ikke at deltage.

Men da DAGBLADET kører mellem Hårlev og Enderslev og drejer ind på deres matrikel, er det alligevel Ellen som tager imod avisen. Hun har ombestemt sig. Verden skal kende hendes historie, og hun vil gerne lægge ansigt og navn til den.

Det er en varm dag, og vi sætter os under et lille halvtag ude foran huset, hvor Birger og Ellen har indrettet et lille sofahjørne i det fri, hvor de kan skue ud over de åbne marker, hestefolden og en samling af ældre biler, som Birger har investeret i.

Ellen Marie Berner Nielsen er begyndt på sin personlige historie, da Birger Larsen støder til. Og selvom han har svært ved at lade være med at blande sig, når han over flere passager i beretningen bliver meget oprevet, så er det Ellens ord og historie, som her bliver beskrevet.

Uddannet i 1997

Hun blev uddannet som Social- og Sundhedshjælper i 1997, så den nu 44-årige kvinde, var ret erfaren inden for sit fag, da hun 15 år senere pludselig blev ude af stand til at udføre sit arbejde.

- I 2012 arbejde jeg ved Hotherhaven i Stevns Kommune som udkørende hjemmehjælper. Jeg havde nogle gang været ude hos en borger, hvor jeg havde oplevet, at vi skulle være to for at kunne håndtere borgeren. Det havde andre af hjemmehjælperne også oplevet, og derfor blev vi enige om, at vi skulle være to, når vi besøgte borgeren, husker Ellen tilbage.

Da hun mødte op på borgerens adresse erfarede hun, at hun var den eneste, der var blevet sendt ud til den plejekrævende borger.

- Jeg var ankommet, og jeg blev nødt til at udføre mit arbejde. Det gik også fint lige indtil borgeren tog fat i mig og forsøgte at hive sig selv op. Jeg faldt og det gav et smæld i min ryg, fortæller den nu tidligere hjemmehjælper, mens hendes mand lægger til, at det viser sig at være en diskusprolaps.

Selvforskyldt ulykke

Stevns Kommune mener, at Ellens faldulykke er selvforskyldt.

Ellens fagforening FOA går derfor ind i sagen, og som man kan se andetsteds i dette artikelopslag, så vinder FOA sagen for Ellen både over for Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, red.) og senere Ankestyrelsen. Stevns Kommune giver dog ikke op, men bruger det civile retssystem og stævner Ankestyrelsen på grund af en procedurefejl.

Fra noget til ingenting

Sagen går om og pludselig taber Ellen Marie Berner Nielsen alt. Så efter ni års kamp mod systemet står hun nu tilbage uden en ankerkendelse af, at hun har fået varige mén og dermed har ret til erstatning i forhold til tabt erhvervsevne.

- Jeg kan ikke arbejde i et fuldtidsjob som hjemmehjælper mere. Men jeg kan klare et job, der ikke er rygbelastende. Så jeg har siden 2018 haft et halvdagsjob som serviceassistent i Køge Kommune, hvor det er småting i hjemmet, og ikke de tunge opgaver jeg går til hånde med. Jeg forsøgte efter eget ønske for et par år siden at gå op på 34 timer som et forsøg. Men det kunne jeg slet ikke holde til og måtte tage masser af smertestillende medicin for at kunne klare det. Efter en halv dag på job, kan jeg simpelthen ikke mere, så jeg måtte gå ned i tid igen, forklarer Ellen Marie Berner Nielsen, der pludselig bliver overvældet af følelser og begyndet at græde.

Det gør hun flere gange under interviewet.

Vreden ulmer

Birger Larsen er gal og vreden er rettet mod Stevns Kommune.

- Hvad skal jeg sige. Min kone var medarbejder i Stevns Kommune. Vi er begge er borgere i Stevns Kommune, og vi er nødt til at betale skat til en arbejdsgiver, der behandler sine medarbejdere og borgere på den her måde. Det er beskidt og uværdigt at bekæmpe sine enge borgere på den måde, og det er ikke fair, at undlade at drage omsorg for sine egne medarbejdere, siger han til DAGBLADET og priser sig lykkelig for, at de har indrettet sig, så de nu kan klare sig med halvanden indtægt:

- Men det er da ikke alle, der kan det. Tænk hvis det havde været sådan for os. Så måtte vi være gået fra hus og hjem. Det er da ikke alle, der har råd til at miste en halv indtægt.

Ellen Marie Berner Nielsen var 35 år, da hun kom til skade på sit job hos Stevns Kommune. I dag er hun 44 år og ud over, at hun stadig lider af fysiske smerter, så har hun over de sidste ni år været udsat for en stor psykisk belastning, og følelserne overmander hende derfor fra tid til anden.

