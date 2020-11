Eleverne springer højt af glæde over at være tilbage på Gymnastikefterskolen Stevns, hvor de fortsat skal holde afstand til andre uden for deres primærgruppe. Foto: Kenn Thomsen

Eleverne er vendt tilbage til gymnastikefterskolen

For to uger siden måtte forstander Carlo Mathiasen bide i det sure æble og sende alle elever hjem efter, at én af skolens mandlige lærere blev testet positiv for corona efter en privat sammenkomst i weekenden forud. Men nu ligner skolen sig selv igen efter, at både eleverne og den pågældende lærer er vendt tilbage.