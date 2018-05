Se billedserie Sådan forestiller konsulentvirksomheden udvidelsen af støjvolde ved de grønne markering. Illustrationen er fra Atkins konsulentrapport.

Send til din ven. X Artiklen: Ekstra toglarm i nattetimerne på Hårlev Station Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekstra toglarm i nattetimerne på Hårlev Station

Stevns - 30. maj 2018 kl. 13:27 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Sjælland besluttede sidste år at overtage trafikkøberansvaret for strækningen mellem Køge og Roskilde fra staten. Beslutningen er efterfølgende udmøntet i en aftale underskrevet af Regionrådsformanden og Transportministeren den 19. marts i år. Og betjeningen af denne strækning sker i praksis ved, at den regionale Østbane fra Faxe Ladeplads og Rødvig til Køge forlænges til Roskilde.

Den ekstra kørsel med flere togsæt nødvendiggør, at der skal etableres ekstra depotspor ved Hårlev station, hvor der er værksted. Derfor har Forretningsudvalget i Region Sjælland på sit møde i mandags besluttet, at der skal investeres 12,9 millioner kroner til dette projekt, hvilket er en hel del mere end der hidtil har været skønnet, da et konsulentfirma vurderer, at man bliver nødt til at lave øgede støjdæmpende foranstaltninger samt en nødvendig strømforsyning.

Det er kommet frem efter konsulenterne fra Atkins har analyseret forholdene i Hårlev. DAGBLADET har i den sammenhæng taget et nærmere kig på analysen, som lægger op til øget trafik i nattetimerne på Hårlev station. Ikke fordi der skal køres passagerer om natten, men fordi togene, som skal køre på strækningen mellem Køge og Roskilde skal parkeres her for natten.

På den baggrund er der også flere tog, som skal klargøres i nattetimerne på Hårlev Station. Og der er ifølge analysen flere løsningsmodeller i spil for at kunne håndtere dette. Der er den minimale, den enkle og den fleksible model.

Både den enkle og den fleksible løsning giver nye standpladser til seks yderligere togsæt i forhold til i dag.

Region Sjælland modtager løbende en betaling for staten til dækning af udgifterne til betjeningen af strækningen mellem Køge og Roskilde. Betalingen dækker også finansieringsudgifterne til de nødvendige investeringer herunder de ekstra depotspor, som altså nu løber op i 12,9 millioner kroner at anlægge og som Forretningsudvalget nu har anbefalet, inden sagen forventes at blive fremlagt til beslutning i Regionsrådet efter sommerferien i år.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Køge onsdag 30. maj

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink