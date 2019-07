I Holland har regeringen eksempelvis fremsat en plan, som skal få fjernet alle asbesttage senest i 2024 med henvisning til sundhedsfaren. Så drastisk mener Statens Byggeforskningsinstitut ikke, at man skal gå frem herhjemme, men en professor der fra er ganske klar i mælet, hvad han mener, man bør gøre i et tilfælde, hvor man står med en stor, åben hal med gamle, ubeskyttede eternitplader med asbest: » så er det med at få det skiftet. Jo før jo bedre, siger han. Foto: Erik Nielsen

Ekspert: Fjern ubeskyttede asbestplader hurtigst muligt

I den forgangne uge er det kommet ud til offentligheden, at der er fundet asbestfibre i prøver, som Stevns Kommune har fået Dansk Miljørådgivning til at tage for dem i og uden for pyramiden i Boesdal. En pyramide, der er blevet brugt til events, og hvor mange grupper af børn og voksne har opholdt sig over længere perioder i de mange år kommunen har brugt området til kulturelle formål.

En professor fra Statens Byggeforskningsinstitut har ikke set Pyramiden i Boesdal, men han råder over for DAGBLADET til, at utildækkede, gamle eternitplader med asbest fjernes hurtigst muligt fra en åben hal, som benyttes af mange mennesker.

