Eksakte responstider for de mest langsomme ambulancer fremlagt

Stevns - 24. marts 2021 kl. 19:35 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Efter lørdagens artikel om hvor lang tid det tager for en ambulance at nå frem til forskellige destinationer på Stevns, har avisen nu fået helt eksakte tal for hver enkelt af de udrykninger, som tog længst tid.

I Rødvig tog det i opgørelsesperioden 1. februar 2020 til 31. januar 2021 således i gennemsnit hele 12 minutter og 43 sekunder for en ambulance at nå frem.

Men kigger man mere specifikt på de 92 udrykninger i Rødvig, så tog det i 11 procent af dem - det vil sige for 10 udrykningers vedkommende - mellem 20 og 60 minutter før ambulancen nåede frem til bestemmelsesstedet fra alarmen var gået.

De 20 til 60 minutter var i Region Sjællands orienterende opgørelse ikke specificeret yderligere. Men det har Benny Jørgensen, der er præhospital direktør i Region Sjælland nu gjort over for avisen.

- Hvis vi tæller nødbehandlerenheden med er der fire ture, som er over 20 minutter. Dem har jeg ikke lavet en særskilt opgørelse over, forklarer han over for avisen.

De ti ture ligger tidsmæssigt inden for 21.00 minutter til 29.52 minutter. Det vil sige, at selvom de i opgørelsen er lagt ind i en statistisk margin, som går op til 60 minutter, så har den ambulance med den længste responstid til den adresse under postnummer Rødvig ikke taget over 30 minutter for at nå frem.