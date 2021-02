Se billedserie Ejendomsmægler Leo Nielsen fra EDC Stevns mener nok, det er muligt at få et godt hus til to millioner, men der er ikke mange huse til salg i øjeblikket. Arkivfoto

Ejendomsmægler: Stor forskel på huspriserne

Stevns - 06. februar 2021 kl. 09:27 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

EDC Stevns ligger i Rødvig, hvor Leo Nielsen er navnet på mægleren, der står i spidsen for det lokale kontor.

Læs også: Så meget hus får du for pengene i de forskellige områder på Stevns

- Jeg kan bekræfte de nævnte kvadratmeterpriser. Når vi ser Stevns under et, skal vi også have for øje, at der også inden for kommunegrænsen store forskelle på priserne. Man får flere kvadratmeter for pengene ved at investere i en bolig i den sydlige del af kommunen end i den nordlige del, siger ejendomsmægler Leo Nielsen til DAGBLADET.

Han peger på, at det ikke er muligt at få et nyt hus eller nyere huse i Stevns Kommune for to millioner kroner, men hvis man kigger på ældre huse fra før 1980, så har man rigtig store chancer for at få mange kvadratmeter for pengene, hvis man køber hus i den sydlige del af Stevns Kommune - eller Hårlev-området.

- I min obligatoriske salgstale plejer jeg at bruge denne vending: Kør 15 kilometer sydpå og spar en million, siger ejendomsmægleren, som har sit domæne i kommunens sydligste by.

- Problemet i øjeblikket er dog, at vi har næsten ikke nogen boliger til salg, og det presser selvfølgelig også priserne opad. Og det er inden for alle kategorier. Både helårshuse og sommerhuse. Det er udbud og efterspørgsel. Og hvis man ønsker at bygge nyt, så er der også kun ganske få grunde tilbage at bygge på, siger Leo Nielsen.

Med indgangen til 2020 var der mellem 300 og 400 boliger til salg i Stevns Kommune. Med indgangen til 2021 er der kun 188 boliger til salg.

- Det er altså en halvering af udbuddet, og det kan selvfølgelig mærkes. Vi skal gerne have flere »varer« på hylderne, forklarer ejendomsmæglerne fra EDC Stevns.

Han har for nylig solgt en familievilla i et plan fra 1970erne på 152 kvadratmeter beliggende på lukket vej i Store Heddinge, der gik for 1.650.000 kroner, hvilket rammet den gennemsnitlige kvadratmeterpris på 10.900 kroner i den stevnske købstad.

Villaen har energimærke D og en grund på 759 kvadratmeter og ligger i et børnevenligt kvarter.

