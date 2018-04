Flere politipatruljer eftersøgte i nat den 90-årige kvinde i Strøby Egede, mens hun lå i sin seng i Tølløse.

Eftersøgning af sovende kvinde

Stevns - 06. april 2018 kl. 10:36 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Historien endte godt, men undervejs nåede flere mennesker at blive bekymrede for, hvad der kunne være sket med en 90-årig kvinde, der angiveligt var forsvundet midt om natten.

Det hele begyndte, da en 91-kvinde fra Strøby Egede ringede til politiet kl. 2.35 natten til fredag. Hun fortalte, at hun var bekymret for sin 90-årige søster, der havde været på besøg og skulle overnatte på sofaen. Men da hun selv var stået op for at gå på toilettet, opdagede hun til sin skræk, at sofaen stod tom. Søsteren måtte derfor være forsvundet gennem haven, der hører til huset.

Politiet sendte flere patruljer til Strøby Egede for at lede efter anmelderens søster i den kolde nat, ligesom politiet kontaktede hjemmeplejen for at få yderligere oplysninger om besøget af søsteren.

Men da den 91-årige kvindes have var indhegnet af et højt hegn, fandt patruljen det ikke sandsynligt, at søsteren kunne havde forceret dette og derefter være forsvundet.

Politiet fik nu kontakt til andre familiemedlemmer, som kørte til søsterens bopæl i Tølløse. Her blev hun fundet sovende i sin seng, for hun havde slet ikke været på besøg i Strøby Egede.

Politiet afsluttede derfor den cirka en time lange eftersøgning, da der således ikke var et reelt grundlag for anmelderens bekymring for sin søster, som det diplomatisk udtrykkes i politiets døgnrapport.