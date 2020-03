Årets mange gymnastikopvisninger kommer til at gå dette års elvholds næser forbi. Men forstander Carlo Mathiasen vil gøre alt for at de får lov til at opleve "suset" senere. Privatfoto

Efterskole sender alle kost-elever hjem allerede i dag

Gymnastikeleverne vil også få træning via et online-setup, som lærerne er i gang med at få sat i værk.

- Eleverne er meget kede af, at de nu bliver sendt hjem. Og ikke mindst, at de går glip af de mange opvisninger, vi plejer at deltage i hen over foråret. Men når det her er afsluttet, så skal vi nok indhente det forsømte. Vi vil gøre alt for, at vores elever får lov til at opleve det sus, som alle deres forgængere har oplevet, lyder det fra forrstanderen på Gymnastikefterskolen Stevns.