Hans Jørgen Karlshøj, der er formand for bestyrelsen på Gymnastikefterskolen Stevns, mener ikke, at efterskolen og kommunen nogensinde fik gang i en forhandling om prisen, og derfor er det svært at tale om en ublu pris, når kommunen ikke har vist sig interesserede i at forhandle. Foto: Henrik Fisker

Efterskole pikeret over udtalelse om ublu pris

- Vi har som sådan ikke forstand på, hvad man kunne leje lokalerne ud til. Derfor undersøgte vi markedet for lignende ejendomme med samme beliggenhed, og ud fra det spillede vi ud med en pris, der lå på 500 kroner per kvadratmeter. Det betragtede vi som et udspil til forhandling, og vi regnede da med, at vi skulle gå ned i pris. Men vi hørte aldrig mere, så der har aldrig været en forhandling, selv om vi lagde op til, at det var en pris, der kunne tales om. Så er det jo ikke seriøst at gå ud at sige, at de har fået tilbudt en »ublu pris«, siger Hans Jørgen Karlshøj, der forklarer, at de forsøgte at skabe kontakt til kommunen, som blev tilskrevet i flere omgange.