Efterlyst 21-årig mand fundet på bunden af havnebassin

- Lørdag eftermiddag begynder vi at lede efter ham, og vi får en henvendelse om, at hans bil er set ved Faxe Ladeplads natten til lørdag. Det undersøger vi, da vi får kontakt til havnefogeden. På den måde kan vi kontrollere havnens overvågningskamera. Vi får kigget videoen igennem, og der kan vi se den efterlystes bil på billederne, forklarer Martin Bjerregaard.

Han konstaterer, at der ikke er noget som tyder på, at der har været foregået en forbrydelse, men derimod en tragisk hændelse.

Familie ledte

Familien til den efterlyste lagde i løbet af weekenden flere opdateringer på de sociale medier for at få hjælpe til at finde den 21-årige mand fra Store Heddinge. De udtrykte deres store bekymring for, hvad der kunne være sket, da de hverken kunne komme i kontakt med ham over telefonen eller på hans hjemadresse.