Efterlysning: Madonna forsvundet fra turistattraktion

- En turist med dårlig samvittighed har indleveret en lås til traktøren. Historien var, at han havde neglet den på en skoleudflugt for cirka 25 år siden. Vi troede, at den hører til kirkebøssen i våbenhuset. Den tilsynsførende arkitekt, der har haft opsynet med kirken siden engang i 1970erne, mindes dog ikke at have set den, og den passer ikke. Så vi ved faktisk ikke, hvor den hører til. Det må vi finde ud af, lød det fra formanden.