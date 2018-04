Fra Amatørscenens guldalder: opførelsen af »Kejserens nye klæder« i Snurretoppen: Kejserlig Majestæt og hans Medicus: livlægen . Foto: Henrik Fisker.

Send til din ven. X Artiklen: Efterlyser voksne skuespillere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efterlyser voksne skuespillere

Stevns - 19. april 2018 kl. 13:46 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Amatørscene har fejret mange triumfer på de skrå brædder, hvor amatørskuespillere gennem mange år har fornøjet et stort publikum med en perlerække af opførelser.

I de senere år har det dog mest være børnene, der har indtaget Amatørscenen. Hver sommer er der kø for at være med på Amatørscenens sommerteater, hvor børn i alle aldre får lov at stå på scenen den første uge af ferien - og de bedste og mest interesserede bliver ofte tilbudt en rolle i den efterfølgende juleforestilling.

Imens er de voksne amatørskuespillere lige så stille gledet i baggrunden. Faktisk har der ikke været voksenteater i Amatørscenen siden 2015, hvor Grethe Fischer stod for en revy. Af samme grund er den traditionelle forestilling om foråret ikke blevet til noget de senere år.

Men sådan behøver det ikke at være. Amatørscenens bestyrelse har derfor besluttet at sparke liv i voksenteateret igen. Derfor inviterer den til åbent hus på lørdag 21. april kl. 13 i Snurretoppen og håber på at se nye og gamle ansigter, der har lyst til at prøve kræfter med skuespillet.

- Vi søger alle interesserede voksne, men især mænd. Det har altid været svært at skaffe mænd til vores forestillinger, og det er lidt af et paradoks, for de fleste roller i teaterverdenen er skrevet til mænd, siger Grethe Fischer - Amatørscenens mangeårige formand og ildsjæl, der nu er menigt medlem af bestyrelsen.

Hun understreger, at man også gerne må dukke op på lørdag, selv om man ikke har lyst at optræde. Der er også brug for instruktører, tekstforfattere og andre, der kan arbejde bag scenen.

Står det til hende og formand Lene Overgaard, vil det være fint med en ny revy - men det kræver nye kræfter at løfte den opgave. Desuden har Grethe Fischer kastet sin kærlighed på Ludvig Holbergs klassiker: Den Politiske Kandestøber. Hun har allerede rettet teksten til, så den passer bedre til amatørteater - og den vil ligge i fin forlængelse af Amatørscenens tidligere opførelse af såvel Jeppe på Bjerget som Erasmus Montanus.

Ved lørdagens åbent hus-arrangement er alle velkomne. Programmet indledes med en god times tid, hvor nogle af de gamle kræfter i Amatørscenen viser klip fra tidligere forestillinger - bl.a. My Fair Lady og Højeruplund-revyerne fra 1990'erne. Herefter serveres der kaffe - og så håber Amatørscenen at få en dialog med de fremmødte om, hvordan der kan sættes nye voksenforestillinger op.