Efter tip fra forældre: Politiet fandt flere kilo amfetamin og rejser nu tiltale

Nu har anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi rejst tiltale for narkosalg mod de to midaldrende personer.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Der er nu rejst tiltale i en stor sag mod en mand og en kvinde fra Stevns, som siden december 2019 har siddet varetægtsfængslet, da politiet fandt flere kilo amfetamin, som de to blev mistænkt for ville sælge videre.

Sagen begyndte med, at tidligere lokalbetjent på Stevns, Erik Dalhoff, flere gange blev kontaktet af forældre til unge mennesker i skolemiljøet, som anonymt anmeldte, at der foregik noget mistænkeligt på torvet og andre centrale steder i Store Heddinge på Stevns.

Borgerne havde set en kvinde sidde i en parkeret bil, hvorfra der skete en udveksling af noget mellem kvinden og de mange personer, som henvendte sig til hende.

- Borgernes tips om den mistænkelige bil og kvinden gav politiet mulighed for at forfølge narkohandlen og starte efterforskningen mod sælgerne. Vi mener faktisk, at det var de lokales oplevelser af, hvad der afveg fra normalbilledet, der gav os mulighed for at målrette efterforskningen, siger tidligere lokalbetjent på Stevns, Erik Dalhoff.

Derfor kørte en politipatrulje med en narkohund den 9. december 2019 til en adresse syd for Store-Heddinge, hvor ejeren af bilen var tilmeldt.

Politiet ransagede adressen, og narkohunden fandt 2,8 kg amfetamin, som en nu 50-årig kvinde og en 57-årig mand fra lokalområdet blev anholdt og sigtet for at besidde med henblik på videresalg.

Ved ransagningen fandt politiet desuden en digitalvægt og en større mængde såkaldte ”pølsemandsposer”, der kan bruges til at dele narkotika i mindre salgsportioner.

Dagen efter blev de to anholdte fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde, og de har siden siddet varetægtsfængslet, mens politiet efterforskede sagen.

Efterforskningen er nu afsluttet, og anklagemyndigheden har rejst tiltale mod de to fængslede for overtrædelse af straffelovens regler om videresalg af narkotika.

Politiassistent Erik Dalhoff har siden årsskiftet arbejdet hos Østjyllands Politi, hvor han stadig arbejder med det, han brænder mest for, nemlig forebyggelsesarbejdet, hvor man kommer helt tæt på borgerne.

- Selvom borgerne kan tænke, at deres tips er små og ubetydelige, så kan oplysningerne være de sidste brikker i vores puslespil, der får det hele til at falde på plads. Borgerne skal altid fortælle os, hvis de oplever noget mistænkeligt, så vi har mulighed for at dæmme op for problemerne i lokalområdet og gå direkte efter de kriminelle, siger han.

De to tiltalte sidder fortsat varetægtsfængslet og vil forblive frihedsberøvet frem til sagens afgørelse. Sagen afventer berammelse af retsmødet, som formentlig kan offentliggøres i løbet af uge 11.