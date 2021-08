"Driving Miles" er en humoristisk og musikalsk beretning om jazzikonet: Miles Davis og hans faste chauffør i Norge: Svein Åge, der ikke brød sig om hans musik. Den spilles af Parkteatret Frederikssund. Foto: Benedikte Worm

Send til din ven. X Artiklen: Efter et akavet år følger en næsten normal teatersæson Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Efter et akavet år følger en næsten normal teatersæson

Stevns - 21. august 2021 kl. 13:58 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Teatersæsonen 2020-21 gik bestemt ikke som planlagt og ventet af Stevns Teaterforening. Efterårssæsonen blev trods alle coronarestriktioner gennemført, men med betydeligt færre tilskuere end normalt. Det skyldtes afstandskravet, hvorfor der højst måtte være 95 i Snurretoppen - og så er det alt andet lige nemmere at melde udsolgt. I Erikstruphallen kunne problemet klares ved at sætte flere stolerækker, og det gav mulighed for at gennemføre nogle vellykkede forestillinger for et stort publikum.

Anderledes med forestillingerne efter jul. Hele forårsæsonen blev aflyst, lyder det med beklagelse fra forkvindskabet i foreningen, der tegnes af Lene Vestergård og Cæcilie Telling.

- Det er jo ærgerligt, når vi nu er sat i verden for at vise teater. Men heldigvis har nedlukningen ikke betydet et økonomisk tab. Faktisk har vi flere penge i kassen lige nu, end vi havde ved udgangen af sidste sæson. Forklaringen er, at vi har fået coronatilskud og ikke skullet afholde en række udgifter i forbindelse med forestillingerne, siger forkvinde Lene Vestergård.

Den solide kassebeholdning betyder, at teaterforeningen har lidt mere at gøre godt med, når den til november skal bestille forestillinger til næste års sæson - dvs. 2022-23.

- Måske kan vi lave nogle forestillinger for udvalgte grupper, f.eks. i skoler og institutioner, siger næstforkvinde Cæcilie Telling.

Vender publikum tilbage?

Men i første omgang står teatersæsonen 2021-22 for døren. I denne uge sendte teaterforeningen sit katalog på gaden, og salget af billetter er allerede i fuld gang. Som sædvanlig kan det betale sig at tegne et medlemskab for en hundredkroneseddel, der giver mulighed for at købe de fleste forestillinger til halv pris. Det giver samtidig adgang til generalforsamlingen i Snurretoppen mandag 6. september kl. 19, hvor der efter den formelle del bydes på en gratis teaterforestilling: Canada med Livingstones Kabaret samt efterfølgende snacks efter forestillingen - alt sammen hvis man har betalt sit kontingent.

Lene Vestergård er personligt spændt på, hvor mange der kommer i teatret efter corona:

- Jeg har ikke noget begreb om, hvor vidt folk har lyst til at gå i teatret. Nogle meldinger lyder på, at publikum er meget sultne efter kultur, mens vi andre steder hører, at det er svært at lokke publikum til. Tilsyneladende skal nogle lige vænne sig til, at man godt kan gå i teatret, til koncert eller i biografen igen nu, da de fleste restriktioner er ophævet. Vi er så spændte, siger hun.

Alsidigt program

Sæsonprogrammet indeholder 12 forestillinger for voksne og seks for børn. En af dem er dog fælles for begge aldersgrupper, idet den uforligenelige Paolo Nani vender tilbage med familieforestillingen: Magiske Jekyll lørdag 9. oktober i Snurretoppen.

Forestillingerne veksler som altid betydeligt i genrer. Der er både de alvorlige og eftertænksomme opførelser, der er komedier, og der er medrivende teater. Og så er der som - næsten - altid en koncert med Copenhagen Phil. Denne gang bliver der tale om en julekoncert sammen med det meget anerkendte kammerkor: Musica Ficte, som opfører Händels oratorium: Messias - det foregår onsdag 15. december kl. 19.30. Efter en del forhandlinger er det nu lykkedes at placere denne julekoncert i dens rette element i Sankt Katharina Kirke.

Det samlede program kan ses i boksen til højre på siden. DAGBLADET vil som altid foromtale forestillingerne i løbet af sæsonen.