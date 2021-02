Far og søn: Flemming Sten Petersen (tv.) og Michael Thomas Petersen er henholdsvis bestyrelsesformand og direktør i Kanoleje.dk. Foto: Thomas Olsen

Efter afslaget: Firma vil fortsat leje kanoer ud til private

Stevns - 12. februar 2021 kl. 17:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Allerede onsdag morgen blev bestyrelsesformand Flemming Sten Petersen fra Kanoleje.dk ringet op af sin navnebror: Flemming Petersen (V), der er formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget i Stevns Kommune. Beskeden var ikke den, som førstnævnte havde håbet på, for dagen før havde PMT-udvalget besluttet at meddele afslag på ansøgningen om, at udlejningsfirmaet kunne etablere sig med otte kanoer på Tryggevælde Å allerede i den kommende sæson med start 1. april. Udvalget ønsker i stedet at afvente, at rammerne for den kommende naturpark i Ådalen ligger klar, før der tages stilling til ansøgningen.

Flemming Sten Petersen lægger ikke skjul på, at han er skuffet over afgørelsen:

- Stevns Kommunes ønsker om flere turister og flere nye virksomheder lyder lidt som varm luft. At afvente ansøgningen, indtil Tryggevælde Ådal Naturpark er længere fremme, er et politisk hjørnespark. Mon ikke den naturpark har lige så lange udsigter som omfartsvejen til Sydmotorvejen, men i politik er alt jo muligt, lyder hans umiddelbare kommentar.

Nej tak til klagesag Inden sagen er endeligt afgjort, skal den dog først en tur i Kommunalbestyrelsen. Det sker på begæring af Varly Jensen (DF), der imidlertid i PMT stemte for, at der under alle omstændigheder skulle gives afslag til Kanoleje.dk. Med udsigten til et fornyet nej til ansøgningen har Stevns Kommune spurgt Flemming Sten Petersen, om han i givet fald ønsker klageadgang med mulighed for at indbringe afgørelsen for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Men det ønsker han ikke.

- Nej, jeg ønsker ikke nogen klagemulighed. Det er Stevns Kommune og interesseorganisationerne omkring Tryggevælde Å, der har forpasset muligheden for at få en partner, der ville sørge for et begrænset antal udlejningskanoer på åen pr. dag og forsyne kanolejerne med »Regler for sejlads på Tryggevælde Å«, skriver Flemming Sten Petersen i et svar til kommunen.

Kundens eget ansvar I stedet agter han at videreføre Kanoleje.dk som et rent udlejningsfirma med kanoer. Forskellen er, at kunderne selv må skaffe sig de fornødne tilladelse til at sejle på de åer eller søer, som de ønsker at benytte.

- Da Kanoleje.dk ApS. ikke har nogen koncessioner eller tilladelser, så vil alle, der lejer en kano af Kanoleje.dk, selv skulle stå for at betale for sejlads, der hvor det forlanges. På Sjælland er det på Susåen. Lejer er selv ansvarlig for at sætte sig ind i de regler, der gælder for sejlads på den pågældende å eller sø, som lejer ønsker at sejle på. Al sejlads sker på lejers eget ansvar, og i henhold til de konditioner, der udleveres til lejer sammen med ordrebekræftelsen af Kanoleje.dk, siger Flemming Sten Petersen.

Han mener, at Stevns Kommune med sit afslag har forpasset en chance for en kontrolleret sejlads med kanoer på Tryggevælde Å:

- Vi ønskede at få tilladelse til at udleje max. otte kanoer på Tryggevælde Å i et samarbejde med Stevns Kommune og åens interesseorganisationer, så vi i dette samarbejde kunne sørge for, at der blev en begrænsning af antal kanoer på åen - specielt i ferie perioderne, og at lejerne fik en instruktion i hvilke regler, der var for sejlads på åen, og hvordan åens flora og fauna bedst blev beskyttet, når kano sejlerne gik i land langs med åens bredder. Det lykkedes så ikke, siger han.

Flere turister til Stevns Flemming Sten Petersen henviser til, at der på både Gudenåen, Susåen og Mølleåen er fastsat bestemmelser for, hvor mange kanoer der må udlejes pr. dag, ligesom der er regler for, hvor sejlerne må gå i land, og hvad de må foretage sig der. Han efterlyser tilsvarende regler på Tryggevælde Å.

- Jeg er selv stevnsbo og sejler i min kajak på Tryggevælde Å, og jeg vil gerne være med til at få flere turister til Stevns, få flere nye erhvervsvirksomheder til at etablere sig, og sammen med dem udvikle events til glæde for stevnsboerne, turisterne og firmaernes bundlinje. Få etableret flere udendørsaktiviteter, hvor familier kan få dejlige, livsbekræftende oplevelser og lege med deres børn og deres venner på de mange smukke steder på Stevns - ikke mindst på Tryggevælde Å. Det vil jeg fortsat arbejde med, siger han.

