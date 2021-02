Artiklen: Edith brænder for børnenes trivsel

Edith kommer fra Danstrup, et par kilometer øst for Fredensborg. Fra skolen i Fredensborg kom Edith til pædagogseminariet i Tårnby, hvor hun uddannede sig til børnehavepædagog. På Tårnbykollegiet mødte Edith sin tilkommende: Carl Olli Pedersen, som hun først flyttede til Greve Strand med og i 1977 til Strøby Egede. Edith har arbejdet flere steder i lokalområdet som pædagog og til sidst i Køge Kommune.

Edith har to børn, som har skænket hende syv børnebørn. Alle børnebørnene har kunnet mærke Mormors / Farmors passion for børns trivsel og udvikling. I de senere år er det blevet en tradition at tage på sommerhusferie med indendørs pool.