Se billedserie Enhedslistens nye trio i toppen af kandidatlisten: Sejer Folke (68 år) fra Hellested er spidskandidat. Nr. 2 er gymnasielærer Heidi van den Heijkant Christiansen fra Hårlev (36 år) og nr. 3 lærervikar Otto Mortensen fra Valløby (18 år).

Send til din ven. X Artiklen: EL's spidskandidat trækker sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

EL's spidskandidat trækker sig

Stevns - 19. august 2021 kl. 14:53 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Knap fem måneder - så lang tid nåede Christian Hoffmann Nielsen at være spidskandidat for Enhedslisten til det forestående kommunevalg. Umiddelbart før påske vandt med blot en enkelt stemmes overvægt over Jan Jespersen, der gerne stillede op til genvalg og en tredje valgperiode, men havde et flertal af sine egne medlemmer imod sig. Samme Jan Jespersen reagerede et par uger senere med at melde sig ud af Enhedslisten og bad om at udtræde af Kommunalbestyrelsen »af personlige årsager«. Det fik han imidlertid afslag på, og derfor fortsatte han som løsgænger.

For få dage siden valgte Christian Hoffmann Nielsen imidlertid at trække sig igen. Ikke blot fra spidskandidaturet, men fra hele partiet, som han ved samme lejlighed har meldt sig ud af.

Over for DAGBLADET slår Christian Hoffmann Nielsen fast, at han har trukket sig af personlige årsager.

- Der ligger ikke nogen politisk uenighed bag, og der kommer jo et valg igen om fire år. Det sker alene af hensyn til min familie. Mine børn er i en sårbar situation, som gør, at jeg og mine kone er nødt til at være der 100 procent for dem. Her har jeg haft en del overvejelser med mig selv om, hvad der til syvende og sidst er vigtigt for mig. Er det at komme i Kommunalbestyrelsen, eller er det at være en god far for mine børn? Når jeg får tænkt mig om, er valget ikke så svært, siger han.

- Burde du ikke have tænkt på det i foråret, da du sagde ja til at stille op som spidskandidat?

- Jo, det kan du sige. Men vi har haft en alvorlig episode i sommerferien, som har taget al vores tid og energi. Det er den, som har sat tankerne i gang hos mig, siger Christian Hoffmann Nielsen.

- Men du havde vel ikke behøvet at melde dig ud af partiet ved samme lejlighed?

- Jeg gør det for at rydde op i mit liv, og lige nu er der ikke plads til politik, siger han.

Sejer er ny spidskandidat

I mandags var der vælgermøde på Café Stevnen, hvor Enhedslisten var repræsenteret af kommunalpolitiker Sejer Folke, selv om arrangørerne havde ventet at se Christian Hoffmann Nielsen. På dette tidspunkt var det ikke offentligt kendt, at sidstnævnte havde trukket sig - det blev først meldt ud onsdag eftermiddag.

Samme Sejer Folke er nu rykket op ad listen og er ny spidskandidat for Enhedslisten. Ved samme lejlighed præsenterer partiet nr. 2 og 3: henholdsvis gymnasielærer Heidi van den Heijkant Christiansen fra Hårlev (36 år) og lærervikar Otto Mortensen fra Valløby (18 år).

- Vi blev valgt som nr. 2, 3 og 4 på et medlemsmøde i starten af sommerferien og rykker nu alle en plads op. Planen er nu, at vi holder en ekstraordinær generalforsamling i næste uge, hvor vi vælger resten af kandidaterne, og bestyrelsen stiller sine mandater til rådighed. Det giver mulighed for at starte på en frisk, så vi er helt klar til valget, siger Sejer Folke.

Han betoner, at det vigtigste for ham er at sikre, at Enhedslisten vinder mindst ét mandat ved valget, og at der kommer et generationsskifte både på kandidatlisten og i bestyrelsen.

I den forbindelse kan det måske se underligt ud, at han selv tager pladsen som spidskandidat - endda på en partiliste, hvor det som udgangspunkt er partiet og ikke vælgerne, der vælger, hvem der bliver valgt. Sejer Folke er 68 år.

- Det har du ret i, og jeg har hele tiden understreget, at det ikke er afgørende, at det bliver mig, der skal føre stafetten videre. Men medlemmerne har i den situation valgt, at det er vigtigt at satse på en vis kontinuitet, og derfor stiller jeg mig gerne til rådighed, siger han.

Kom med på afbud

Sejer Folke kom i Kommunalbestyrelsen i løbet af 2018, da han afløste Gitte Christensen, som nedlagde sit mandat på grund af svigtende helbred. Ved valget i november 2017 vandt Enhedslisten to mandater, og Sejer Folke fik næstflest personlige stemmer efter Jan Jespersen. Men på grund af partilisten var det Gitte Christensen - der var opstillet som nr. 2 på grund af Enhedslisten princip om kønskvotering - som fik pladsen i Kommunalbestyrelsen. En plads, som hun altså frivilligt afgav til netop Sejer Folke i løbet af det første år i valgperioden.