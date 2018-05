Jan Jespersen - har droppet Enhedslistens forbehold over for plejecenterplanen efter at have fået væsentlige indrømmelser.

Send til din ven. X Artiklen: EL tilslutter sig plejecenterplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EL tilslutter sig plejecenterplan

Stevns - 16. maj 2018 kl. 13:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De positive høringssvar fra såvel brugere som ansatte i ældreplejen fik på mandagens møde i Social- og Sundhedsudvalget politikerne til at rykke tættere sammen om den reviderede plejecenterplan, som så dagens lys for en måned siden. Det er således nu et enigt udvalg, der anbefaler planen til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen torsdag 31. maj, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

Enigheden kom i hus efter, at Enhedslisten har opgivet det forbehold, som Jan Jespersen fik protokolleret på udvalgets aprilmøde. Dengang protesterede han over, at forligsskitsen alene var forhandlet på plads i flertalsgruppen, og at han først havde fået resultatet forelagt tre timer før udvalgsmødets start. I Enhedslisten fastlægges partiets politiske holdninger af bestyrelsen, der havde holdt møde flere dage før, at den endelige skitse til plejecenterstruktur landede på udvalgets bord.

- Nu har vi haft tid til at sætte os grundigt i planen, og vi konstaterer, at vi har fået indrømmelser på de kritikpunkter, som vi havde. Det gælder først og fremmest ønsket om almene pladser i alle fire udviklingsbyer, og at Plushøj i Rødvig bevares som alment plejecenter også efter 2025. Derfor er vi med på planen, siger Jan Jespersen.

Det glæder udvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen (S), der nu kan se frem til en bred politisk tilslutning til den reviderede plejecenterplan.

- Det har været de tre måneders ventetid værd. Vi er allesammen blevet klogere af lytte til borgernes synspunkter - ikke mindst at det betyder noget for mange mennesker, at de kan komme på plejehjem tæt på, hvor de har boet indtil da, siger han.

Udvalgsformanden håber nu på, at den store plan kan vedtages enstemmigt i Kommunalbestyrelsen 31. maj. Men han er fortsat i tvivl om, hvordan Dansk Folkeparti forholder sig til planen.

- Vi har ikke hørt noget fra udvalget, som åbenbart ikke interesserer sig for at holde os orienteret. Det kunne man ellers godt forvente i en sag af så stor betydning som fremtidens plejecentre i Stevns Kommune. Men jeg formoder, at sagen kommer op i Økonomiudvalget efter pinse, og så skal jeg nok sætte mig ind i sagen og melde vores holdning ud, siger Varly Jensen.