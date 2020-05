Folketingsmedlem Eva Flyvholm (EL) lagde nye skinner på Østbanen fredag eftermiddag - her på Hårlev Station. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: EL lægger nye skinner på Østbanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EL lægger nye skinner på Østbanen

Stevns - 30. maj 2020 kl. 07:45 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en symbolsk aktion varmede lokale aktivister fra Enhedslisten fredag eftermiddag op til den snarlige afgørelse af, hvordan Østbanens passagerer skal transportere sig i fremtiden. Både på Hårlev og Karise stationer samlede partiets sjællandske folketingsmedlem Eva Flyvholm underskrifter til fordel for en renovering af banens skinnenet.

- Det trækker op til en afgørelse om Østbanens fremtid. Her vil vi gerne slå fast, at den der bussnak ikke har nogen gang på jorden. Det er påfaldende, at næsten uanset hvem du spørger, er der ingen i lokalområdet, der går ind for at skifte toget ud med busser. Det kan vi se, når vi beder passagererne om en underskrift, så siger næsten alle ja til nye skinner, siger folketingsmedlemmet.

Aktionen bestod i, at passagererne blev bedt om at skrive deres navn på et bræt. Enhedslistens folk sømmede herefter alle brættene sammen med et langt reb, så der blev dannet en lang modeljernbane. Det samlede skinnenet skal efter planen lægges ud foran regionsgården i Sorø, når sagen om Østbanens fremtid skal afgøres.

Eva Flyvholm har én gang før samlet underskrifter ind på brædder af træ. Det var dengang, da Tølløsebanen stod på regionens spareliste.

- Det endte som bekendt med, at vi stod sammen på tværs af partier og fik overbevist politikerne både i Regionsrådet og Folketinget om at bevare banen. Erfaringen er, at det allervigtigste for, at det kan lykkes, er den store, lokale opbakning. Den er heldigvis helt intakt på Østbanen, hvor jeg ikke har mødt nogen, der går ind for busser, siger hun.

Eva Flyvholm er godt klar over, at opgaven med at renovere Østbanens skinnenet er for stor en mundfuld for Region Sjælland.

- Derfor har vi også flere gange rejst kravet over for regeringen, at staten må træde til og hjælpe med en løsning, siger hun.