EL kritiserer lukket proces om flytning af Rødvig Station

Stevns - 25. september 2020 kl. 12:45 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

På et lukket møde i Kommunalbestyrelsen fik borgmester Anette Mortensen (V) torsdag aften mandat til at forhandle en flytning af stationen i Rødvig på plads med Region Sjælland. Det skete med 13 stemmer for, én imod og fire blanke stemmer.

Enhedslisten er i dag ude med kritik af, at beslutningen skulle træffes bag lukkede døre:

»...at kommunalbestyrelsen starter med at behandle og beslutte sagen på et lukket møde. Det giver grobund for alle mulige spekulationer om, at der er noget fordækt, at der er nogen, som har en skjult dagsorden«, skriver de to kommunalbestyrelsesmedlemmer Jan Jespersen og Sejer Folke i et læserindlæg i fredagens avis.

Borgmesteren afviser kritikken.

- Der er som sådan ikke noget, vi vil skjule. Men det er altså helt elementært og side ét i forhandlingsmanualen, at man ikke skal vise alle sine kort til modparten, når man går ind i en forhandling. Og det her er et mandat til at forhandle med Region Sjælland, så derfor har vi som noget helt naturligt forbeholdt os ret til at diskutere det internt, inden det bliver offentligt, svarer borgmester Anette Mortensen og henviser til, at sagen med alle dens dokumenter bliver åbnet op i næste uge.

