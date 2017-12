Jan Jespersen (EL) - håbede til det sidste, at Steen S. Hansen ville tage borgmesterposten og lede flertalsgruppen videre. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

EL: Nu er flertalsgruppen splittet

Stevns - 05. december 2017 kl. 15:44 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslisten vandt to mandater ved valget og havde til det sidste håbet på, at de skulle være med til at gøre Steen S. Hansen (S) til borgmester.

- Derfor stemte vi også for Varly Jensens forslag om at vælge Steen som borgmester. Jeg troede, at der var en lille chance for, at det ville ske. Men det nytter jo ikke noget, når socialdemokraterne åbenbart hellere vil have en borgmester fra Venstre. Det vil vi ikke, siger Jan Jespersen (EL).

Han konstaterer, at flertalsgruppen - der blev etableret for et år siden - nu er splittet i flere stykker.

- Det beklager jeg, for vi havde et godt samarbejde, hvor der virkelig blev lyttet til hinanden. Nu er vi så udenfor, og så kan vi resignere og sige, at vi står ikke anderledes end i går. Vi har endda fået et mandat mere. Men der er mange ting i dette forløb, som jeg skal hjem og tænke over, siger han.