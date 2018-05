Se billedserie Gitte Christensen og Jan Jespersen fra Enhedslisten, mener, at der er begået forligsbrud på budget 2018. Foto: Henrik Fisker

EL: Brud på budgetforliget om borgerrådgiver

Stevns - 11. maj 2018 kl. 12:30 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En borgerrådgiver har stået højt på ønskelisten hos Enhedslisten siden 2014, og det lykkedes partiet at få sat 450.000 kroner af til funktionen i dette års budget - samt 600.000 kroner de efterfølgende år. Nu beskylder partiet dog sine forligspartnere for brud på aftalen. Det skriver DAGBLADET Stevns.

Det er et forslag, som Enhedslisten har bragt på bane i alle budgetforhandlinger siden 2014. Og sidste år lykkedes det så partiet efter fire år at få det med i budgettet, hvilket ude fra set må betegnes som en sejr og en milepæl for det lille parti i den lokale politik.

På det seneste møde i Økonomiudvalget, hvor Enhedslisten ikke er repræsenteret, besluttede et flertal sig for at begrænse borgerrepræsentantens timetal til 10-12 timer ugentligt og samtidig besluttede man sig for, at vedkommende skal være en del af forvaltningen og ansat under direktionen som en del af det juridiske team i Stevns Kommune.

Mogens Haugaard (Nyt Stevns) og Varly Jensen (DF) ønskede dog, at borgerrådgiveren ansættes uafhængigt af forvaltningen, som Enhedslisten hele tiden har slået på tromme for.

Gitte Christensen fra Enhedslisten har sendt et indlæg til DAGBLADET, hvor hun og partiet konstaterer, at flertallet med den beslutning dermed har brudt forliget fra de seneste budgetforhandlinger.

Hun og partiets anden repræsentant i Kommunalbestyrelsen, Jan Jespersen, er desuden meget harme over, at forligspartnerne på denne måde har siddet på et møde, hvor Enhedslisten ikke var med, og besluttet sig for at ændre det forlig, som de i fællesskab indgik i efteråret.

- Vi prioriterer velfærd og opfyldelse af borgernes behov og rettigheder. For os i Enhedslisten er Budget 2018 et velfærdsbudget, men når vi nu læser, at Økonomiudvalget 19. april i år, vælger en helt anden retning, så er mumlerierne i krogene måske ikke helt ved siden af, når det kommer til den nuværende flertalsgruppe. En sørgelig udvikling, desværre. Udemokratisk at vedtage en sådan ændring uden at inddrage samtlige budgetpartier, lyder den karske kritik fra Enhedslistens Gitte Christensen.

Nu har Enhedslisten fremsendt et punkt til dagsordenen på næste møde i Kommunalbestyrelsen, hvor man vil have en debat om emnet og indstiller følgende til afstemning: »Den kommende borgerrådgiver ansættes på fuld tid og uafhængigt af forvaltningen.«

