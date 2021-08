Dygtig organist og korleder er rejst

I foråret sendte Charlotte Muus Mogensen kirkens gamle Frobenius-orgel - som skiftende menighedsråd ellers havde opgivet, men aldrig kasseret - til renovering i Aabenraa efter at have samlet sponsorstøtte til opgaven. Hun så orglet som et sjældent kirkemusikalsk klenodie, der er værd at bevare som en særlig attraktion for kirken. Men når orglet efter planen vender tilbage i sommeren 2022, må hun nøjes med en tilhørerplads ved genindvielseskoncerten.

- Jeg har været superglad for at være i Sankt Katharina Kirke og har bestemt ikke søgt andet job for at komme væk. Men stillingen som rektor for kirkemusikskolen bliver kun opslået meget sjældent og er en spændende udfordring for mig. Jeg kommer til at savne samarbejdet med Sankt Katharina Kantori og babysalmesangen, og så vil jeg især fremhæve mit gode samarbejde med sognepræst Ingrid Salinas - det har været forbilledligt, siger Charlotte Muus Mogensen.