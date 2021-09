Se billedserie Det ligger Jacob Jensen (V) meget på sinde at følge op på sagen om dumping af store mængder slam i Køge Bugt, efter han i forsommeren besøgte det smukke område ved Bøgeskov Havn. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Dumping i Køge Bugt omsat til konkrete ministerspørgsmål og et samråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Dumping i Køge Bugt omsat til konkrete ministerspørgsmål og et samråd

Stevns - 11. september 2021 kl. 05:50 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Hvordan vil miljøministeren sikre, at det lokale vandmiljø i og omkring Køge Bugt ikke lider overlast af, at der skal dumpes store mængder slam fra århundredets største anlægsopgave på Lynetteholm? Sådan spørger Venstre Jacob Jensen, efter han selv har været med til at stemme et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter igennem.

Et bredt flertal i Folketinget stemte for lov om anlæg af Lynetteholm, som bliver en ny halvø i Københavns havn. Arbejdet med øen begynder i år, og Lynetteholm vil i fremtiden blive en del af klimasikringen af hovedstaden. Men hvad med Køge Bugt - bliver bugtens borgere ofre for udviklingen i hovedstaden?

Jacob Jensen har ikke glemt sagen om dumping af slam i Køge Bugt på trods af, at han sammen med resten af Venstres gruppe i Folketinget stemte for det store anlægsprojekt Lynetteholm. Det forklarer han over for redaktionen, hvor han bedyrer, at han vil forfølge sagen om dumping af slam fra den kæmpe anlægsopgave i Køge Bugt.

Sagen skal løftes - I ved bedre end de fleste, en stor lokal sag, lyder det fra Venstre-politikeren, der lige inden sommeren tog over, var jeg på besøg hos borgmester Anette Mortensen i Stevns Kommune, hvor de mødtes ude på stranden ved Bøgeskov Havn.

Han rejste efterfølgende sagen over for Transportministeren, der står for koordineringen af projektet. Det kom der et par svar ud af, men ikke det store nye i forhold til projektet.

- Jeg holder derfor fast i sagen. Det vil sige, at godt nok har vi stemt for Lynetteholm i Folketinget, men vi skal samtidig have sikkerhed for, hvordan slam og miljøpåvirkning håndteres forsvarligt. Ikke mindst ønsker jeg at få afklaret, hvilke eventuelle genere det vil medføre for kystområderne langs Køge Bugt, siger han til DAGBLADET.

Billig omgang? Er det ikke en billig omgang, når du sammen med et stort flertal i Folketinget har stemt for planerne?

- Det kan man sige, men jeg mener jo, at jeg og de andre, der har stemt for så bare har et endnu større ansvar for at sikre, at der ikke sker noget uhensigtsmæssigt, som beboerne ved Køge Bugt med meget god grund er bekymrede for. Det er ret store mængder slam, vi her taler om, svarer Jacob Jensen på avisens spørgsmål.

Forsigtighedsprincip Han mener, at man bør arbejde ud fra et forsigtighedsprincip.

- Det vil sige, der skal ikke løbes nogen risiko for vandmiljøet i Køge Bugt, hvis man efterfølgende eksempelvis opdager store negative miljøpåvirkninger fra indholdet i slammet, opblomstring fra tilført næringsstoffer, smattede strande med videre. Det vil jo i mange tilfælde ikke være noget, der kan ses med det blotte øje, konkluderer Jacob Jensen, der foreløbig har fulgt op med to spørgsmål til Miljøministeren.

Han spørger ikke Transportministeren, da det er helt specifikke miljøspørgsmål det drejer sig om, som han siger:

- ... men jeg tænker, at sagen også kan trække et efterfølgende samråd, når jeg har fået svar på mine spørgsmål.

Spørgsmålene han har stillet til miljøminister Lea Wermelin (S) lyder:

1. Hvad mener ministeren om håndteringen af klapning af store mængder slam i Køge Bugt som følge af etableringen af Lynetteholm?

2. Og hvordan vil ministeren sikre, at det lokale vandmiljø i og omkring Køge Bugt ikke lider overlast som følge af klapningen?

Jacob Jensen mener, at man i hovedstaden somme tider er lige smarte nok i forhold til at eksportere sine egne problemer ud i provinsen, og i denne sag kan man med rette spørge om Københavns klimasikring skal det ske på bekostning af vand- og kystmiljøet i Køge Bugt?

- Det må ikke ske, og derfor vil jeg sørge for at holde fokus på det. Jeg har derfor også indkaldt til et samråd med Miljøministeren. Det ser dog ud til, at regeringen i stedet vil sende Transportministeren til samrådet, men jeg håber så sandelig også, at Miljøministeren dukker op, da der jo sagtens kan forekomme modstridende interesser i de to ministerier, lyder det fra Jacob Jensen.

Stort flertal stemte for Den nye halvø, Lynetteholm, vil efter eksperternes vurdering fremover løse to af hovedstadens problemer: håndtering af overskudsjord fra bygge- og anlægsbranchen og bidrag til forbedret klimasikring af København.

Anlægget af øen kan begynde efter Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance 4. juni stemte for anlægsloven for Lynetteholm.

Øen skal anlægges ud fra Refshaleøen af overskudsjord fra byggeri i hovedstadsområdet, men samtidig skal der altså graves en stor mængde bundslam op fra havet i det område, hvor øen anlægges. Det er en del af dette bundslam, det er besluttet at dumpe i Køge Bugt.

Længden på anlægsfasen afhænger af aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen. De nuværende jorddepoter er fyldt op, og det er derfor nødvendigt at finde et nyt jorddeponi til overskudsjorden.

Samtidig fungerer Lynetteholm som klimasikring af København. I tilfælde af stormflod er København i risiko for ødelæggende vandskader, og det er derfor nødvendigt at beskytte hovedstaden mod vandmasserne.

relaterede artikler

Slamsagen ifølge Venstre: Løbet er ikke kørt endnu 10. juni 2021 kl. 17:30

Kraftige protester over dumping af slam i Køge Bugt 04. juni 2021 kl. 14:44

Fakta om dumping af bundslam 04. juni 2021 kl. 13:12