Se billedserie Der er fest og farver og glade smil, når herboende iranere fejrer nytår og inviterer alle interesserede med. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Du er inviteret til nytårsfest - igen

Stevns - 04. marts 2018 kl. 13:37 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag 12. marts er fejres nytår mellem klokken 12.30 og 15.30. Eller norooz, som det persiske nytår kaldes. Faezeh står på ny i spidsen for at invitere på tværs af kulturer til at deltage i arrangementet som foregår i Stevns Frivillighedscenter, der ligger i Hovedgaden.

Hun var forrige år initiativtager til nytårsfesten, og som uddannet socialrådgiver fra Iran brænder den 38-årige kvinde for at gøre en forskel.

Alle er velkomne til at deltage i denne fælles, mellemøstlige nytårsfest, som Faezeh igen har fået folk af flere nationaliteter til at lave mad til. I år der også en del flere med til at arrangere selve festen.

Under begivenheden vil man kunne opleve live musik, dans fra Mellemøsten og møde en iransk julemand (shadi pirooz) med sin kone. Der er underholdning for børn med præmier til alle børnene.

- Vi spiser lækker mad fra forskellige steder i Mellemøsten. Og vi slutter af med kage, kaffe og te, lyder det fra Faezeh, da hun tager kontakt til DAGBLADET for at få foromtalt arrangementet, som henvender sig på tværs af kommunegrænserne i Stevns, Faxe og Køge:

- Derfor har vi også inviteret borgmesterene fra alle tre kommuner.

Norooz-festen koster 50 kroner for voksne, men det koster 10 kroner for børn under 14 år.

Hvis man har spørgsmål, kan man kontakte Faezeh på telefon 42 66 22 68. Selv om det er hende, der koordinerer festen, så slår hun fast, at der står en bred gruppe af lokale borgere på Stevns, Faxe og Køge bag arrangementet.

Alle er velkomne til at komme og opleve den persiske nytårsfest.

- Det er vores budskab. At bygge bro mellem de forskellige kulturer og at lære hinanden bedre at kende, så vi kan lære af hinanden. Så vi både kan læge fra hinanden og give hinanden noget, forklarer Faezeh.