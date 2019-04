Se billedserie Kathrine Hendriksen er formand for Stevns Turistforening, og som sådan lagde hun op til debat om foreningens fremtid, da foreningen holdt generalforsamling på Traktørstedet Bøgeskoven. Foto: Erik Nielsen

Dropper vandsport på havnen og satser på keramik og design

Stevns - 10. april 2019 kl. 13:07 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Engang var Stevns Turistforening det altovervejende omdrejningspunkt for turismen på Stevns og faciliterede besøgende fra turistbureauet på havnen i Rødvig, hvor foreningens stab af medarbejdere holdt til. I 2015 valgte Stevns Kommune at lægge deres øremærkede turisme-kroner hos det tvær-kommunale samarbejde i Visit Sydsjælland-Møn samt i ansættelsen af en turisme-konsulent under Stevns Erhvervsråds vinger. En konsulent Stevns Turistforening har betalt en andel af udgiften til frem til i år. Nu har kommunen dog overtaget det fulde økonomiske ansvar i ansættelsesforholdet.

Èn af konsekvenserne i den sammenhæng var, at træhuset på havnen blev tømt for personale samt inventar, og turistforeningen stod tilbage med en tom bygning.

På Stevns Turistforenings generalforsamling tirsdag aften var både fremtiden for huset og hele foreningen i spil, da Kathrine Hendriksen afgav sin formands-beretning foran de cirka 40 fremmødte medlemmer.

- Vi har stadig et aktiv liggende attraktivt i huset på Rødvig Havn. Vores ønske har hele tiden været at skabe et levende hus, som kan være til gavn og glæde for vores turister. Med Stevns Watersports forsøgte Thor (turismekonsulent Thor Nielsen, red.) at opfylde et ønske, som vi har haft lokalt i mange år. Et hus rigt på vandsportsmuligheder. Det viste sig dog, at idéen var bedre på papiret end i virkeligheden, og at det desværre endnu er svært at skabe en bæredygtig forretningsmodel for sådan et hus, sagde hun.

På den baggrund har bestyrelsen besluttet sig for at lukke ned for facilitering af vandsportsaktiviteterne og tænkt nyt.

- Ønsket og målet er stadig det samme. Vi ønsker et tilgængeligt, åbent og levende hus med tilbud til vores turister, og det er vores mål, at foreningens økonomi i forbindelse med huset balancerer i 2019, lød det fra formanden.

Foreningen har på den baggrund indgået en aftale med keramiker Trine Bond, der allerede har atelier og værksted i den gamle bødehal på fiskerihavnen. Hun skal fremover leje huset.

- Trine ønsker at bruge huset som et levende værksted og galleri og til sommeren 2019 har hun inviteret en gruppe af stevnske møbelsnedkere og designere til at udstille i huset og fylde det med eksempler på keramik, møbler og design, der i fortællingen knytter sig til verdensarven, sagde Kathrine Hendriksen og lagde til, at hun er sikker på, at dette tilbud vil have interesse for mange både fra lokalområdet og ude fra kommende turister.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Køge onsdag 10. marts.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink